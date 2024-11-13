Yüreğir'de ölümlü kaza: Sürücü yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüreğir'de ölümlü kaza: Sürücü yargılanıyor

Adana'da otomobiliyle kadına çarpan Mehmet Taşkın, 6 yıl hapisle yargılanıyor. Sanık savunma yaptı.

13.11.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücünün 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık sürücü Mehmet Taşkın ile kazada hayatını kaybeden Cennet Yalçın'ın (68) eşi müşteki Ali Yalçın ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mehmet Taşkın, olay günü eşini hastaneye götürdüğünü ve otomobili hızlı kullanmadığını öne sürdü.

Cennet Yalçın'ın aniden otomobilin önüne atladığını ileri süren Taşkın, şöyle devam etti:

"Olay günü kullandığım otomobille yaya geçidini 10 metre kadar geçmiştim. Hızım da yavaştı. Yaşlı bayan önüme atladı. Arkasından oğlu da geliyordu, tutabilirdi. Benim kaza sırasında herhangi bir kusurum yoktur. Mahkemeye gelen bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Benim bu olaydan sonra sağlık sorunlarım daha da arttı. Eşimi hastaneye götürmek için otomobil kullanıyordum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Müşteki Ali Yalçın ise sanık Mehmet Taşkın'dan şikayetçi olduğunu belirterek, "Biz olay günü eşimle hastaneden çıkmıştık. Ben de o sırada telefonla oğlumla konuşuyordum. Eşim de arkamdan geliyordu. Daha sonra eşim beni geçmiş ve sonrasında bir ses duydum. Sesin geldiği yere baktığımda eşimi yerde yatarken gördüm. Sonrasında zaten ambulans geldi. Biz yaya yolunda ilerliyorduk. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Hakim, sanığın, kusur durumuna ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundan bilirkişi raporu alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'ndaki yaya geçidinde 27 Eylül'de çarptığı Cennet Yalçın'ın (68) ölümüne neden olan aracın sürücüsü Mehmet Taşkın (73) 28 Eylül'de tutuklanmıştı.

Kazadan sonra savcılıkça hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre sürücü Mehmet Taşkın'ın asli kusurlu olduğu, Cennet Yalçın'ın ise kural dışı bir davranışının olmadığı belirtiliyor.

İddianamede, sürücünün "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Otomobil, Mahkeme, Yüreğir, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir'de ölümlü kaza: Sürücü yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Jet Fadıl’ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı
12:48 Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
17:55 İYİ Parti’den CHP’ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu’nun teklifi üzerine CHP’ye katıldım İYİ Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu'nun teklifi üzerine CHP'ye katıldım
17:25 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
17:17 Bedelli askerliğe rekor zam geliyor Bedelli askerliğe rekor zam geliyor
17:17 Maltepe’de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu Maltepe'de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
17:12 Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi
17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
17:05 Fenerbahçe’nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 13:46:42. #1.12#
SON DAKİKA: Yüreğir'de ölümlü kaza: Sürücü yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.