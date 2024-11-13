Yüreğir'de ölümlü kaza: Sürücü yargılanıyor

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücünün 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık sürücü Mehmet Taşkın ile kazada hayatını kaybeden Cennet Yalçın'ın (68) eşi müşteki Ali Yalçın ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mehmet Taşkın, olay günü eşini hastaneye götürdüğünü ve otomobili hızlı kullanmadığını öne sürdü.

Cennet Yalçın'ın aniden otomobilin önüne atladığını ileri süren Taşkın, şöyle devam etti:

"Olay günü kullandığım otomobille yaya geçidini 10 metre kadar geçmiştim. Hızım da yavaştı. Yaşlı bayan önüme atladı. Arkasından oğlu da geliyordu, tutabilirdi. Benim kaza sırasında herhangi bir kusurum yoktur. Mahkemeye gelen bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Benim bu olaydan sonra sağlık sorunlarım daha da arttı. Eşimi hastaneye götürmek için otomobil kullanıyordum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Müşteki Ali Yalçın ise sanık Mehmet Taşkın'dan şikayetçi olduğunu belirterek, "Biz olay günü eşimle hastaneden çıkmıştık. Ben de o sırada telefonla oğlumla konuşuyordum. Eşim de arkamdan geliyordu. Daha sonra eşim beni geçmiş ve sonrasında bir ses duydum. Sesin geldiği yere baktığımda eşimi yerde yatarken gördüm. Sonrasında zaten ambulans geldi. Biz yaya yolunda ilerliyorduk. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Hakim, sanığın, kusur durumuna ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundan bilirkişi raporu alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'ndaki yaya geçidinde 27 Eylül'de çarptığı Cennet Yalçın'ın (68) ölümüne neden olan aracın sürücüsü Mehmet Taşkın (73) 28 Eylül'de tutuklanmıştı.

Kazadan sonra savcılıkça hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre sürücü Mehmet Taşkın'ın asli kusurlu olduğu, Cennet Yalçın'ın ise kural dışı bir davranışının olmadığı belirtiliyor.

İddianamede, sürücünün "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.