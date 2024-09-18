Yüreğir'de Silah Operasyonu: 32 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yüreğir'de Silah Operasyonu: 32 Silah Ele Geçirildi

Yüreğir\'de Silah Operasyonu: 32 Silah Ele Geçirildi

Adana Yüreğir'de düzenlenen operasyonda 32 ruhsatsız silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

18.09.2024 10:48
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 32 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmada, ruhsatsız 25 tabanca, otomatik makineli tabanca ve 6 tüfek ile 655 mermi, 4 bin 871 uyuşturucu hap ve 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Aranması bulunan 211 kişinin yakalandığı çalışmalarda, 10 araç ve sürücüsüne çeşitli ihlallerden 214 bin 723 lira ceza uygulandı.

Yabancı uyruklulara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise 440 kişi sorgulandı, 26'sı eksilikleri nedeniyle Mobil Göç Aracına götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüreğir'de Silah Operasyonu: 32 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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