Yüreğir\'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

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Yüreğir'de 6 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen ikametteki 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çamlıbel Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Adreste ruhsatsız biri otomatik 5 tabanca ve av tüfeği, 244 mermi, 13 uyuşturucu hap ile 16,10 gram kokain ele geçirildi.

Polis evdeki Gökhan D. ve kardeşi Adem D'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gökhan D. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Adem D. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.