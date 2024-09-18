Yüreğir\'de Yeni Kreş Müjdesi

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(ADANA)- Kazım Karabekir Mahallesi'nde hizmete açtığı Minik Yürekler Kreşi'ni ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "600 bin nüfusu olan Yüreğir'e 35 yılda sadece 2 tane kreş yapılmış, bu kabul edilemez. Çok kısa sürede en az 3 veya 4 kreşi Yüreğirli'nin hizmetine sunacağız" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Kazım Karabekir Mahallesi'nde hizmete açılan Minik Yürekler Kreşi'ni ziyaret etti. Çocuklarla, eğitimcilerle ve velilerle bir araya gelen Başkan Demirçalı, ilçede kreş sayısını artıracaklarını ve böylece çalışan ailelere en çok ihtiyaçları olan konuda destek sağlayacaklarını belirtti. Minik Yürekler Kreşi ziyaretinde sınıfları gezip öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Başkan Demirçalı, miniklerle yakından ilgilendi.

Çocukların, aile kavramının ve eğitimin birinci öncelikleri olduğunu belirten Başkan Demirçalı, "Yaklaşık 600 bin nüfusu olan bir ilçeye 35 yılda sadece 2 tane kreş yapılmış. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz göreve geldikten hemen sonra 3'üncü kreşimizi hizmete açtık. En kısa zamanda en az 3 veya 4 kreşimizin daha temelini atacağız. Yüreğir'de kreş sayısı artıracağız" diye konuştu.

Çocukların eğitimine yapılan yatırımların ülkenin geleceği için en önemli adım olduğunu vurgulayan Başkan Demirçalı, "Çocuklarımızı en iyi şartlarda geleceğe hazırlamak en öncelikli görevimizdir. Çocuklarımızın mutluluğu, çalışan ailelerimizin huzuru için hızlı bir şekilde ebeveynlerimizin güvenle çocuklarını bırakabilecekleri ortamı oluşturup Yüreğirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Minik Yürekler kreşimiz ilçemize, Adana'mıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.