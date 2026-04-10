Adana'da Yüreğir Devlet Hastanesi'ne İki Kısım Yapım İşi İhalesi

Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi Başhekimliği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle iki kısım yapım işi ihalesi düzenliyor. İhale kayıt numarası 2026/619827 olan bu iş, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 10:30'da Yüreğir Devlet Hastanesi Satınalma İhale Birimi'nde elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve teklifler sadece EKAP üzerinden alınacak.

İhale konusu, 1. Kısım YDH Mutfak Tadilatı Yapım İşi ve 2. Kısım YDH Bodrum Kat Eczane ve Laboratuvar Döşeme Kaplaması Yapım İşi olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. İş, Yüreğir Devlet Hastanesi Ana Bina'da yapılacak ve yer tesliminden itibaren 120 takvim günü sürecek. İşe başlama tarihi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak belirlenecek.

Katılım ve yeterlik kriterleri arasında teklif mektubu, yetki belgeleri, geçici teminat ve iş deneyimi belgeleri yer alıyor. İsteklilerin son on beş yıl içinde benzer işlerde deneyim göstermeleri ve bu ihalede sadece yerli isteklilerin katılabileceği belirtiliyor. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek ve kısmı teklif verilebilecek.

Diğer detaylar arasında, tekliflerin EKAP üzerinden e-imza ile gönderilmesi, geçici teminatın teklif bedelinin en az %3'ü olması ve teklif geçerlilik süresinin 120 takvim günü olması sayılabilir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler EKAP'ta yer alan ihale dokümanında bulunuyor.