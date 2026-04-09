Yurt Çamaşırhanesinde Şüpheli Gözaltına Alındı

09.04.2026 19:29
Sarıyer'de üniversite kız yurduna giren M.K. gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi.

SARIYER'de üniversitenin kız öğrenci yurdunun çamaşırhanesine giren M.K. (28), güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Sarıyer'de üniversitenin yurduna bir kişinin girdiğini görenler güvenlik görevlilerine haber verdi. Güvenlik, polis durumu polis ekiplerine bildirdi. Yurt vardiya şefi ile görüşen polis ekipleri, 25-30 yaşlarında bir erkeğin kız yurdunun çamaşırhane kısmında uygunsuz şekilde görüldüğünü öğrendi. Gözaltına alınan şüphelinin M.K. olduğu öğrenildi. Şüphelinin daha önceden 1 suç kaydı olduğu ve hakkında kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi. Emniyette işlemleri süren şüphelinin 'hayasızca hareketler', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelinin yurda nasıl girdiği bilinmezken polisin olaya ilişkin incelemesinin sürdüğü belirtildi.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli M.K. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

