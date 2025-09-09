Yurt Dışına Çıkış Harcı 1000 TL Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yurt Dışına Çıkış Harcı 1000 TL Oldu

Yurt Dışına Çıkış Harcı 1000 TL Oldu
09.09.2025 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yurt dışına çıkış harcı tutarı 710 TL'den 1000 TL'ye yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yurt dışına çıkış harcı tutarı yeniden belirlendi.

YENİ ÜCRET FARKI ALINMAYACAK

Karara göre, yurt dışına çıkış harcı 710 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı. Karardan sonraki 10 gün boyunca yapılan yurt dışına çıkışlarda ise yeni ücret farkı alınmayacak.

Yurt dışı çıkış harcı 1000 TL'ye yükseltildi
Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt Dışına Çıkış Harcı 1000 TL Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı
Montella’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt Montella'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt
Bakan Tunç: CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Tunç: CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı
CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek Yeni bariyerler getirildi CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi
Venezuela’dan ABD’ye rest Uyuşturucu kaçakçılığı yapılan gizli pist imha edildi Venezuela'dan ABD'ye rest! Uyuşturucu kaçakçılığı yapılan gizli pist imha edildi
Neye uğradığını şaşırdı Lamine Yamal’a Konya’da büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

23:13
Ali Koç, ’’24 saat içinde açıklanır’’ demişti Fenerbahçe’den teknik adam açıklaması
Ali Koç, ''24 saat içinde açıklanır'' demişti! Fenerbahçe'den teknik adam açıklaması
23:05
Köpeğe resmen işkence etti İşte tepki çeken o görüntüler
Köpeğe resmen işkence etti! İşte tepki çeken o görüntüler
22:41
Ortalığı karıştıracak iddia: CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nın adresini her gün değiştirmeyi planlıyor
Ortalığı karıştıracak iddia: CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nın adresini her gün değiştirmeyi planlıyor
21:44
Conceicao iptal Sadettin Saran göreve geldiği anda yapacağı hoca seçimini duyurdu
Conceicao iptal! Sadettin Saran göreve geldiği anda yapacağı hoca seçimini duyurdu
21:33
Cephede günlük tutup tek tek yazmış İşte bir Türk subayının gözünden Çanakkale Savaşı
Cephede günlük tutup tek tek yazmış! İşte bir Türk subayının gözünden Çanakkale Savaşı
20:08
Fransa’da Başbakan François Bayrou hükümeti düştü
Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2025 07:19:01. #7.13#
SON DAKİKA: Yurt Dışına Çıkış Harcı 1000 TL Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.