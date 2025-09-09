Yurt Dışına Çıkış Harcı 1000 TL Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yurt dışına çıkış harcı tutarı yeniden belirlendi.

YENİ ÜCRET FARKI ALINMAYACAK

Karara göre, yurt dışına çıkış harcı 710 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı. Karardan sonraki 10 gün boyunca yapılan yurt dışına çıkışlarda ise yeni ücret farkı alınmayacak.