Yurt Dışında Aranan 60 Kişi Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
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Yurt Dışında Aranan 60 Kişi Türkiye'ye İade Edildi

Yurt Dışında Aranan 60 Kişi Türkiye\'ye İade Edildi
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İçişleri Bakanlığı, toplam 60 kişinin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 kişinin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği bildirildi. Şüphelilerden 43'ünün Gürcistan'da yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yurt dışında yakalanan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin Türkiye'ye iadelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucu yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 kişi ile ulusal seviyede aranan 44 kişi olmak üzere toplam 60 kişinin Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Kırmızı bültenle aranan D.A., U.O., M.R., S.K., T.Ç., C.B., Ö.D., S.C., F.G., M.A., Ü.Y., E.E., S.E., A.B., B.Y. ve K.T.S. ile ulusal seviyede aranan V.B., T.D., A.A., B.S., S.K., H.P., Y.E.S., Y.T., R.B., E.Ü., O.A., S.C.E., S.Ş., C.C., M.A., A.D., O.T., U.Ö., S.Ö., H.A., M.D., G.Ü., M.E., G.A., D.H., Y.Ü., H.A., A.G., M.Y., H.P., M.D., Y.Ö., H.A., Ö.G., E.Y.Ş., A.G., D.C., A.Ö., G.C., N.A., A.Ö., G.E., F.B. ve M.E.'nin yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerden 43'ünün Gürcistan'da, 5'inin Yunanistan'da, 2'sinin Almanya'da, 2'sinin Birleşik Krallık'ta; diğerlerinin ise Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'da yakalandığı belirtildi.

İade edilen kişilerin; kasten öldürme, yağma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, ruhsatsız ateşli silahlarla ilgili suçlar, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kamu malına zarar verme, resmi belgede sahtecilik, yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, tasarlayarak öldürme ve öldürmeye teşebbüs, tehdit, şantaj, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı ve silahlı terör örgütüne üye olma dahil çeşitli suçlardan arandıkları belirtildi.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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