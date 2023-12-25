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Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor - Son Dakika
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Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresinin 120'den 180 güne çıkarılacağını ve geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresinin de yurt dışından emekli olanlar için 4 yıla artırılacağını belirtti.

25.12.2023 - 15:22,  Güncelleme: 16:45
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Yurt dışından getirilen cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresi ve yurt dışından getirilen araçların ülkede kalma süresi artırılıyor.

30'AR GÜNLÜĞÜNE 2 DEFA UZATILABİLECEK

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek" dedi.

Sırakaya'nın paylaştığı infografiğe göre yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanma süresi 180 güne çıkarılacak. 120 günlük süre dolmadan e-Devlet'ten süre uzatım talebinde bulunanlar, yurt dışından getirdikleri telefonlarını 180 güne kadar kullanabilecekler.

"EMEKLİLERE AİT ARAÇLAR DA 4 YIL KALACAK"

Sırakaya ayrıca yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşların geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 gün süre verildiğini bildirerek, "Bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtı ile yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın; bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024'te yürürlüğe giriyor. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Sırakaya'nın paylaştığı infografiğe göre, geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresi, yurt dışından emekli olanlar için 4 yıla çıkarılıyor. Yurt dışında ikamet eden emekliler, Türkiye'ye getirdikleri araçların burada kalma süresini 1 defaya mahsus 2 yıl daha uzatabilecekler. İlk 2 yıllık süre dolmadan gümrük müdürlüklerimize başvuran emeklilere, araçlarını yurt dışına çıkarıp 185 gün beklemeye gerek kalmadan, 2 yıl daha süre verilecek. Bu haktan halihazırda Türkiye'de bulanan araçlar da yararlanabilecek. Uygulama 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye\'de kullanım süresi uzatılıyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Makali Kaplan: Yorumlara bakacak arkadaşalar direk söylim bu zamana kadar yılda 1 kez bizi ilgilendiren konu oluyor bu o konu değil hayırlı gunler Yanıtla 0 0

Zafer Sırakaya, AK Parti, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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