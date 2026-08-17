Yürüyen Adam, Çocuklar İçin Yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yürüyen Adam, Çocuklar İçin Yürüdü

Yürüyen Adam, Çocuklar İçin Yürüdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhammet Çelik, çocuk ölümlerine karşı farkındalık oluşturmak için Trabzon'dan Ankara'ya yürüyor.

TRABZON'da 'Yürüyen Adam' olarak bilinen Muhammet Çelik (64), çocukların silahlı olaylarda hayatını kaybetmesine ve kontrolsüz silah kullanımının yol açtığı acılara karşı farkındalık oluşturmak için yürüyüş başlattı. Çelik, "Dünyadaki tüm çocuklar için yürüyorum. Çocuklar artık ölmesin, çocukların hayalleri yıkılmasın. Bu çocuklar için Trabzon'dan Ankara'ya kadar yürüyeceğim. Yürüyerek dikkat çekmek istiyorum. İnsanlar görsün, dikkatlerini çeksin" dedi.

Tonya ilçesinde yaşayan ve şiddet olaylarının yanı sıra savaşların son bulmasına yönelik farkındalık yürüyüşleri yapmasıyla 'Yürüyen Adam' olarak tanınan Muhammet Çelik, Düzköy ilçesinde 6 Temmuz'da 'ot biçme' meselesi nedeniyle çıkan tartışmada akrabası tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden Ekrem Ergün'ün (12) ölümünden etkilendi. Olayın ardından çocukların bir anlık öfke, silah kullanımı ve kontrolsüz davranışlar nedeniyle yaşamını yitirmesine dikkat çekmek için harekete geçti. Ekrem Ergün'ün fotoğrafını bastırdığı tişörtü giyen Çelik, farkındalık oluşturmak amacıyla yürümeye başladı. Tonya ilçesinden Akçaabat ilçesinde kadar yürüyen Çelik, bir sonraki hedefinin çocuklar için Trabzon'dan Ankara'ya yürümek olduğunu söyledi.

'EKREM BİR HİÇ UĞRUNA VURULDU'

Çocuk ölümlerine dikkat çekmek için yürümeye karar verdiğini ifade eden Muhammet Çelik, "Yaklaşık 1 ay önce Düzköy'de 12 yaşındaki Ekrem bir hiç uğruna vuruldu. Ben bu yavrumuza çok üzüldüm. Artık çocuklar ölmesin diye sesimi duyurmak istedim. Çocuklar vurulmasın, çocukların hayalleri sönmesin istiyorum. Ekrem büyüyüp, doktor mühendis olabilirdi. Hayalleri gitti. Bir hiç uğruna maalesef bir kurşuna hedef olarak öldürüldü. Çok üzülüyorum. Filistin'deki çocuklar var, onlar da öldürülüyor. Yollara düştüm, çocuklar ölmesin. Cumhurbaşkanımıza ve tüm yetkililere sesleniyorum; ateşli silahlar hakkında bir kanun çıksın. Herkesin elinde silah var. Çocuklar, ölüp gidiyorlar. Aileler ve bizler üzülüyoruz" dedi.

'ADALETLİ BİR DÜNYA HERKESE YETER'

Yürüyüşünü dünyadaki tüm çocuklar için gerçekleştirdiğini söyleyen Çelik, "Dünyadaki tüm çocuklar için yürüyorum. Çocuklar ölmesin, çocukların hayalleri yıkılmasın. Dünyada 8 milyar insan var. Adaletli bu dünya herkese yeter. Çocukların umutlarını yıkmayalım. Vakfıkebir ilçesinden yürümeye başladım. Akçaabat'a kadar geldim, Trabzon'un merkezine az kaldı. Kilometrelerce yürüdüm. Bu çocuklar için Trabzon'dan Ankara'ya kadar yürüyeceğim. Yürüyerek dikkat çekmek istiyorum. İnsanlar görsün, dikkatlerini çeksin. Ben bir baba olarak çok üzülüyorum. Bu ateşli silahlardan elimizi çekelim, rastgele ateş etmeyelim. Maçlarda, düğünlerde ve özel günlerde rastgele ateş ediliyor. Bu kör kurşunlar çocuklara isabet ediyor. Mutlu bir dünya istiyorum. Çocuk ölümlerine dikkat çekmek için yürümeye karar verdim. Artık bu ölümlere 'Yeter' diyelim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Trabzon, Ankara, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yürüyen Adam, Çocuklar İçin Yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Tam 10 ton Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış

13:20
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi
13:16
Sen bu hallere düşecek adam mıydın İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
13:08
Sörloth’un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
12:21
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
11:50
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek Vahşet bununla da kalmamış
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 16:11:07. #7.13#
SON DAKİKA: Yürüyen Adam, Çocuklar İçin Yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.