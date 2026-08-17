Yürüyen Adam, Çocuklar İçin Yürüdü

TRABZON'da 'Yürüyen Adam' olarak bilinen Muhammet Çelik (64), çocukların silahlı olaylarda hayatını kaybetmesine ve kontrolsüz silah kullanımının yol açtığı acılara karşı farkındalık oluşturmak için yürüyüş başlattı. Çelik, "Dünyadaki tüm çocuklar için yürüyorum. Çocuklar artık ölmesin, çocukların hayalleri yıkılmasın. Bu çocuklar için Trabzon'dan Ankara'ya kadar yürüyeceğim. Yürüyerek dikkat çekmek istiyorum. İnsanlar görsün, dikkatlerini çeksin" dedi.

Tonya ilçesinde yaşayan ve şiddet olaylarının yanı sıra savaşların son bulmasına yönelik farkındalık yürüyüşleri yapmasıyla 'Yürüyen Adam' olarak tanınan Muhammet Çelik, Düzköy ilçesinde 6 Temmuz'da 'ot biçme' meselesi nedeniyle çıkan tartışmada akrabası tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden Ekrem Ergün'ün (12) ölümünden etkilendi. Olayın ardından çocukların bir anlık öfke, silah kullanımı ve kontrolsüz davranışlar nedeniyle yaşamını yitirmesine dikkat çekmek için harekete geçti. Ekrem Ergün'ün fotoğrafını bastırdığı tişörtü giyen Çelik, farkındalık oluşturmak amacıyla yürümeye başladı. Tonya ilçesinden Akçaabat ilçesinde kadar yürüyen Çelik, bir sonraki hedefinin çocuklar için Trabzon'dan Ankara'ya yürümek olduğunu söyledi.

'EKREM BİR HİÇ UĞRUNA VURULDU'

Çocuk ölümlerine dikkat çekmek için yürümeye karar verdiğini ifade eden Muhammet Çelik, "Yaklaşık 1 ay önce Düzköy'de 12 yaşındaki Ekrem bir hiç uğruna vuruldu. Ben bu yavrumuza çok üzüldüm. Artık çocuklar ölmesin diye sesimi duyurmak istedim. Çocuklar vurulmasın, çocukların hayalleri sönmesin istiyorum. Ekrem büyüyüp, doktor mühendis olabilirdi. Hayalleri gitti. Bir hiç uğruna maalesef bir kurşuna hedef olarak öldürüldü. Çok üzülüyorum. Filistin'deki çocuklar var, onlar da öldürülüyor. Yollara düştüm, çocuklar ölmesin. Cumhurbaşkanımıza ve tüm yetkililere sesleniyorum; ateşli silahlar hakkında bir kanun çıksın. Herkesin elinde silah var. Çocuklar, ölüp gidiyorlar. Aileler ve bizler üzülüyoruz" dedi.

'ADALETLİ BİR DÜNYA HERKESE YETER'

Yürüyüşünü dünyadaki tüm çocuklar için gerçekleştirdiğini söyleyen Çelik, "Dünyadaki tüm çocuklar için yürüyorum. Çocuklar ölmesin, çocukların hayalleri yıkılmasın. Dünyada 8 milyar insan var. Adaletli bu dünya herkese yeter. Çocukların umutlarını yıkmayalım. Vakfıkebir ilçesinden yürümeye başladım. Akçaabat'a kadar geldim, Trabzon'un merkezine az kaldı. Kilometrelerce yürüdüm. Bu çocuklar için Trabzon'dan Ankara'ya kadar yürüyeceğim. Yürüyerek dikkat çekmek istiyorum. İnsanlar görsün, dikkatlerini çeksin. Ben bir baba olarak çok üzülüyorum. Bu ateşli silahlardan elimizi çekelim, rastgele ateş etmeyelim. Maçlarda, düğünlerde ve özel günlerde rastgele ateş ediliyor. Bu kör kurşunlar çocuklara isabet ediyor. Mutlu bir dünya istiyorum. Çocuk ölümlerine dikkat çekmek için yürümeye karar verdim. Artık bu ölümlere 'Yeter' diyelim" diye konuştu.