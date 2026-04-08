Yusuf Çelik\'in Eşi Adalet Bekliyor

08.04.2026 11:37
Kadriye Çelik, öldürülen kocasının azmettiricilerinin serbest olduğunu ve adalet talep ediyor.

ADANA'da her ikisi de 15 yaşında olan suça sürüklenen 2 çocuk tarafından öldürülen PVC ustası Yusuf Çelik'in (39) eşi Kadriye Çelik (40), şüphelilerin tutuklandığını, ancak azmettiricilerin olduğunu öne sürdü. Gerçek suçluların bulunmasını isteyen Çelik, "Eşimin kardeşinin boşanma davası nedeniyle 8 ay önce evimize saldırı düzenlendi. Olayın büyümesinin ardından çıkan kavgada eşim tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tahliye olduktan 3 ay sonra ise eşim kız kardeşinin eşinin akrabaları tarafından azmettirilerek öldürülmüş olabilir" dedi.

Olay, 2 Mart'ta Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. PVC atölyesinde usta olarak çalışan Yusuf Çelik, motosikletle gelen H.H. (15) ve L.A.'nın (15) silahlı saldırısında yaralandı. Çelik, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Yusuf Çelik'in cenazesi, Mardin'e götürülüp, toprağa verildi. Polis ekipleri, saldırıda motosikleti kullanan H.H. ve silahı ateşleyen L.A.'yı Barbaros Mahallesi'nde yakaladı. Şüpheliler, Yusuf Çelik'in bir süre önce kendilerine küfrettiğini öne sürerek cinayeti işlediklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

8 AY ÖNCESİNDE KAVGA ETMİŞLER

Öte yandan cinayetin, 8 ay önce Yusuf Çelik'in kız kardeşi F.Ç.'nin eşiyle yaşadığı tartışma sonrası boşanma kararı almasının ardından ağabeyinin evine yerleşmesiyle başlayan husumet sonucu işlendiği öne sürüldü. 19 Ağustos 2025'te eşi E.Ç. ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle boşanma kararı alan F.Ç., ağabeyi Yusuf Çelik'in evine taşındı. Bu süreçte E.Ç. ve akrabalarının, F.Ç.'nin bulunduğu evin önüne gelmesiyle taraflar arasında tartışma çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşünce Yusuf Çelik ile kardeşi Zeynettin Çelik bıçakla 'Kasten adam yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 5 ay tutuklu kalan kardeşler tahliye edildi. 5 Ocak'ta tahliye olan Yusuf Çelik, kısa bir süre sonra öldürüldü.

'AZMETTİRENLER DIŞARIDA GEZİYOR'

Kadriye Çelik, eşi Yusuf Çelik'in öldürülmesine ilişkin olayın azmettiricileri olduğunu öne sürdüğü kişilerin hala dışarıda olduğunu söyleyerek, "8 ay önce eşimin kardeşinin boşanma davası yüzünden evimize geldiler. Boşanmasına müdahale etmek isteyen akrabalara karşı eşim, kız kardeşini savundu. Bunun üzerine evimize saldırdılar. Çıkan tartışmanın ardından kasten bıçakla yaralama suçundan eşim ve abisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak karşı taraftan hiç kimse tutuklanmadı. Olaydan 5 ay sonra eşim çalıştığı sırada kardeşinin eşinin akrabaları tarafından azmettiriciler aracılığıyla öldürüldü. Buna rağmen sadece ateş edenler tutuklandı, azmettiriciler hala dışarıda geziyor. Çünkü tutuklanan katil zanlısı çocukların bizimle yakından ya da uzaktan herhangi bir bağlantısı yok, aramızda bir husumet bulunmuyor" diye konuştu.

'EŞİMİ KATLETTİLER, ŞİMDİ DE GÖZDAĞI VERMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Çelik, olayı azmettiren kişilerin her gün evlerinin önünden geçtiğini ve sık sık karşılaştıklarını belirterek, "Eşimi öldürdükten sonra sürekli evimizin önünden geçip bizi gözetliyorlar. Kim olduklarını kestiremiyorum. Çocuklarımı okula götürmeye korkuyorum, nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Yolda sürekli onlarla karşılaşıyoruz. Devletimizden adalet istiyoruz, bunların yakalanmasını istiyoruz. 2 kişiyi hapse attılar, azmettiriciler dahil hepsinin yakalanmasını istiyoruz. Çocuklarımla birlikte rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

