Yusuf Dikeç, Gümüş Madalya Sonrası Başhekim'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yusuf Dikeç, Gümüş Madalya Sonrası Başhekim'i Ziyaret Etti

Yusuf Dikeç, Gümüş Madalya Sonrası Başhekim\'i Ziyaret Etti

Paris 2024 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, Ankara'da başhekimle buluştu.

19.11.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik'i ziyaret etti.

Dikeç, ziyarette yaptığı konuşmada, Olimpiyat Oyunları'nda yardımcı ekipman kullanmadan yaptığı atış tarzına yönelik övgü aldığını belirtti.

Olimpiyatların ardından birçok ailenin çocuklarını atıcılığa başlatmak istediğini çevresindekilerden öğrendiğini anlatan Dikeç, "Bunları duyunca, bu sporun tanıtımı açısından biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Kendisine atış tarzı sorulan Dikeç, "25 yıldır bu sporu yapıyorum. İlk başladığımdan itibaren hep aynı pozisyonu, aynı tekniği uyguluyorum. Değişen hiçbir şey yok." yanıtını verdi.

Özatik de Dikeç'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Görüşmenin sonunda heyet, Dikeç ile Olimpiyat Oyunları'nda yardımcı ekipman kullanmadan yaptığı atış tarzıyla poz verdi.

Ziyarete, Prof. Dr. Adnan Burak Akçay, Prof. Dr. Yücel Balbay, idareciler ve doktorlar yer aldı.

Kaynak: AA

ankara, Güncel, Paris, Gümüş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yusuf Dikeç, Gümüş Madalya Sonrası Başhekim'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:07 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’den ilk paylaşım Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:48 Tokat’ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
20:41 Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
20:39 Real Madrid’den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig’e gidiyor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 15:12:43. #1.11#
SON DAKİKA: Yusuf Dikeç, Gümüş Madalya Sonrası Başhekim'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.