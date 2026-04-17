Yusuf Tekin İstifa Çağrısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenci Veli Derneği, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifasını talep etti.

(ANKARA) - Öğrenci Veli Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapılan açıklamada, "Bu ülkenin çocuklarının can güvenliği, sizin siyasi söylemlerinizden daha değerlidir. Buradan açıkça ilan ediyoruz, sorumluluk almayan, çözüm üretmeyen, toplumla ve eğitim emekçileriyle çatışan bir anlayışla bu kriz çözülemez. Bu nedenle yaşanan yıkımın ve kayıpların siyasi sorumlusu olan Yusuf Tekin derhal istifa etmelidir" denildi.

Eğitim Sen'in, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik silahlı saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlattığı "yaşam nöbeti"ne Öğrenci Veli Derneği de destek verdi. Dernek adına basın açıklamasını Sibel Yılmaz Yurdakul yaptı.

"Üzgünüz, öfkeliyiz, endişeliyiz" sözleriyle başlayan açıklamada, eğitim alanında yapılan uyarı ve eleştirilerin uzun süredir dikkate alınmadığı ifade edilerek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve AK Parti iktidarının "sorumluluk almaktan kaçındığı" savunuldu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılara işaret edilen açıklamada, yaşamını yitirenler anıldı, ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu."

Yaşananların "münferit olay" olmadığı vurgulanan açıklamada, yıllardır yapılan uyarıları yok sayan siyasi iradenin bu tablonun başlıca sorumlusu olduğu dile getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim politikalarınız, sermaye ve tarikatlarla yapılan protokollerle okulları kapsayıcılıktan, akıldan, bilimden ve liyakatten uzaklaştırmıştır. Okullar, çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarına göre değil, ideolojik tercihlere göre şekillendirilmiştir. Bu anlayışın eğitim politikaları artık iflas etmiştir. Sorumluluk makamındakiler görevlerini yerine getirmemektedir. Bu ülkenin çocuklarının can güvenliği, sizin siyasi söylemlerinizden daha değerlidir. Buradan açıkça ilan ediyoruz, sorumluluk almayan, çözüm üretmeyen, toplumla ve eğitim emekçileriyle çatışan bir anlayışla bu kriz çözülemez. Bu nedenle yaşanan yıkımın ve kayıpların siyasi sorumlusu olan Yusuf Tekin derhal istifa etmelidir. Bizler susmayacağız. Çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin geleceğini karartan politikalara boyun eğmeyeceğiz. Eğitime gerçekten bakan bir yönetim istiyoruz. Hemen şimdi, Yusuf Tekin istifa."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:06:28. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.