Yusuf'un Zaferi: Spor ve İrade ile Sağlığa Döndü - Son Dakika
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Yusuf'un Zaferi: Spor ve İrade ile Sağlığa Döndü

23.07.2026 11:12
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Beyin tümörleri nedeniyle 6 ameliyat geçiren Yusuf, spor ve diyetle sağlığına kavuştu.

Bingöl'de beynindeki tümörler nedeniyle 6 ameliyat geçiren 22 yaşındaki Yusuf Çiftnamlı, uzun süren tedavi sürecinin ardından başladığı spor ve beslenme programıyla yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorlukları aştı.

Yusuf Çiftnamlı, 2016 yılında bayılması üzerine kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinden ileri tetkikler için Ankara Numune Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan kontrollerde beyin sapında çift taraflı tümör tespit edilen Çiftnamlı, ameliyata alındı.

Yaklaşık 9,5 saat süren ilk ameliyatını geçiren Çiftnamlı, 2016-2022 yılları arasında beynindeki tümörler nedeniyle 5 kez daha ameliyat oldu.

Son olarak Çiftnamlı, Ankara Gazi Hastanesinde beynindeki tümöre yüksek doz ışın uygulanan gama ışını tedavisi gördü.

Ameliyatların ardından uzun süre yatağa bağımlı kalan ve yürümekte güçlük çeken Çiftnamlı, Bingöl'e döndükten sonra fitness eğitmeni İsa Kayaokay ile tanışarak 2024 yılından itibaren düzenli spor yapmaya başladı.

Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi'nde Kayaokay'a ait spor salonunda haftanın 6 günü antrenman yapan ve kendisine özel hazırlanan beslenme programını uygulayan 187 santimetre boyundaki Çiftnamlı, 2 yılda 47 kilodan 86 kiloya ulaştı.

Spor sayesinde fiziksel gücünü yeniden kazanarak sağlığına kavuşan Çiftnamlı, hayatında önemli bir değişim yaşadı.

"Ayaklarımı hissetmiyordum"

22 yaşındaki Çiftnamlı, AA muhabirine, bayıldığı ilk anı hatırlamadığını belirterek, tedavi sürecinde aşırı bitkin ve yorgun olduğunu söyledi.

Yürümekte zorluk çektiğini ifade eden Çiftnamlı, şöyle konuştu:

"Ayaklarımı hissetmiyordum. Uzun süre yatakta kaldığım için vücudumun yüzde 50'sini hissetmiyordum. Bir yere gitmem gerektiğinde ailem bana eşlik ediyordu. Gama ışını tedavisinin ardından Bingöl'e geldim. Spor yapmak zaten içimde vardı. Küçüklüğümden beri spor yapmak istiyordum. Burada İsa Kayaokay'ın hastalarla daha yakından ilgilendiğini duydum. Onun salonuna geldim. Sağ olsun benimle çok yakından ilgilendi. Yeme içme programı hazırladı."

"Artık sağlıklıyım"

Ameliyat sürecinde aşırı kilo kaybı yaşadığını anlatan Çiftnamlı, "Salona geldiğimde kemiklerim gözükecek şekildeydi. Ameliyat olanların çoğu bilir. Dile kolay gelebilir 6 ameliyat çok büyük bir şey. Bunu sadece yaşayanlar bilir. Sporla komple değiştim. Artık sağlıklıyım." ifadelerini kullandı.

Herkese spor yapması tavsiyesinde bulunan Çiftnamlı, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönelmesi gerektiğini anlattı.

"Yusuf iradesiyle de bu raddeye geldi"

İsa Kayaokay da yaklaşık 12 yıldır bu sektörde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Başka alanlarla da uğraşmasına rağmen spor salonunda insanların psikolojik ve fiziksel iyileşmelerini gördüğünde bunun kendisine daha fazla huzur verdiğini anlatan Kayaokay, şunları kaydetti:

"Bütün bunların ötesinde Rabb'im takdir etmişse bir şeyleri bizi de bir şeylere vesile kılıyordur. Yusuf bunların en iyi örneklerinden biri. Yusuf gibi bu durumda olan çoğu arkadaşlarımız buradan gelip geçti. Burada arkadaşlara öncelikle psikolojik destek veriyoruz. Psikolojik desteğin yanı sıra onları spora bağladığımızda devamı geliyor. Yusuf buraya geldiğinde 47 kiloydu. Ben ve eğitmenlerim ona gereken her türlü desteği sağladık. Çok şükür Yusuf iradesiyle de bu raddeye geldi. Biz de bundan mutluyuz, huzurluyuz."

Gençlerin günde en az bir saat spora vakit ayırması gerektiğini vurgulayan Kayaokay, "Bizim en büyük amaçlarımızdan biri aslında böyle sosyal alanlar oluşturup gençlerimizi buraya bağlamaya çalışıyoruz. Biz de bütün bunların yanında bir damla olabilmişsek ne mutlu bize. Umarım bütün gençlerimiz bunun farkına varır." dedi.

Kaynak: AA

Beyin Tümörleri, Ameliyat, Sağlık, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yusuf'un Zaferi: Spor ve İrade ile Sağlığa Döndü - Son Dakika

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