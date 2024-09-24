Yusuf Yiğit Ünal, Profesyonel Futbola İlk Adımını Attı - Son Dakika
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Yusuf Yiğit Ünal, Profesyonel Futbola İlk Adımını Attı

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Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü'nde yetişen 16 yaşındaki futbolcu Yusuf Yiğit Ünal, TFF 3. Lig'de mücadele eden Silifke Belediye Spor'a transfer oldu. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret eden Ünal, kulüp bünyesindeki eğitimlerden faydalandığını belirtti.

24.09.2024 14:23  Güncelleme: 14:28
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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü'nde yetişen 16 yaşındaki Yusuf Yiğit Ünal, TFF 3. Lig'de mücadele eden Silifke Belediye Spor'a transfer oldu. Profesyonel futbol hayatına ilk adımını atan Ünal, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i makamında ziyaret etti.

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde futbol, basketbol, voleybol ve tenis gibi birçok branşta düzenlenen kurslar, Yenişehirli çocuklar ve gençlere destek oluyor. Geçen yıl Mersin U16 Amatör Ligi'nde şampiyon olan Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü U16 Futbol Takımı oyuncusu Yusuf Yiğit Ünal, gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Mersin temsilcisi Silifke Belediye Spor, Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü'nde yetişen orta saha oyuncusu Yusuf Yiğit Ünal ile sözleşme imzaladı. Profesyonel futbola ilk adımını atan Ünal, ailesi ve antrenörleri ile birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ünal'ı tebrik eden Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak spora yaptığımız yatırımların meyvelerini görmek bizleri gururlandırıyor ve çalışmalarımızın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Mersin'deki genç yetenekleri kulüp bünyemize katarak profesyonel olmaları için yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özyiğit, 2. Lig yolunda Silifke Belediye Spor'a da başarılar diledi.

Yusuf Yiğit Ünal, Profesyonel Futbola İlk Adımını Attı
Kaynak: ANKA

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