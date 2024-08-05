Yusufeli'de Taşınan Bağlarda Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika
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Yusufeli'de Taşınan Bağlarda Üzüm Hasadı Başladı

Yusufeli\'de Taşınan Bağlarda Üzüm Hasadı Başladı

Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinde, yeni yerleşim alanına nakledilen bağlarda üzüm hasadı başladı. Üreticiler, Türkiye'nin her tarafına üzüm gönderiyor.

05.08.2024 13:22
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ARTVİN'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı nedeniyle 153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınan Yusufeli'de, kök kısmından sökülüp yeni yerleşim alanına nakledilen bağlar, ilk üzümlerini verdi, hasat başladı. Üretici Mahmut Tüylü, "Eski bahçemizden 100 fidan naklederek, bahçemizi oluşturduk. Türkiye'nin her tarafına üzüm gönderiyoruz" dedi.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, enerji üretimine başlandı.

153 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilip, baraj nedeniyle 7'nci kez taşınan Yusufeli ilçesinde, eski ilçeden 50 bini aşkın kamyonla nakledilen verimli toprakla, 150 dekarlık yeni tarım alanları oluşturuldu, 90 bini aşkın ağaç ve fidan, transplantasyon (ağaç nakli) metoduyla kökleriyle sökülüp, toprakla buluşturuldu. Yetişmiş meyve ağaçlarının da nakledildiği yeni ilçeye, 16 bin çalı türü peyzaj fidanı dikildi. Hobi bahçelerinin yer aldığı yeni yerleşim alanına nakledilen bağlar da ilk üzümlerini verdi. İlçe halkı, bahçelerinde önemli gelir kaynağı olan üzüm hasadına başladı.

'HEDEFİMİZ 1 TON HASAT'

Tekkale köyünden Mahmut Tüylü, "Su altında kalan eski köyden fidanlarımızı sökerek buraya getirerek diktik. Eski bahçemizden 100 fidan naklederek, 2 dönümlük bahçemizi oluşturduk. Damla sulama sistemli bahçemizi oluşturmak için 1,5 sene çalıştık. Bahçemiz 22 metre boyunda 22 sıradan oluşuyor. Bu sene nasip olursa 1 ton ürün almayı düşünüyoruz. Burada yetiştirmiş olduğumuz ürünleri, Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Herkes de memnun kaldığını söylüyor. Üzümlerimizden Cumhurbaşkanımıza bile gönderdik ve çok memnun kaldığını öğrendik" diye konuştu.

KASAYLA ÜZÜM ALDI

İlçeye gelip kasayla üzüm satın alan Necati Türk de "Yusufeli'ne has turfanda üzümü aldım. Bunlar eski Yusufeli'de yetiştiriliyordu. Benim köyüm Yeniköy'de de bu üzümleri yetiştiriyorduk. Köyümüz şu anda su altında kaldığı için şimdi yeni ilçede de üzüm, üreticilerim tarafından yetiştiriliyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yusufeli'de Taşınan Bağlarda Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika

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