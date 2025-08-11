Yusufeli\'nde Heyelan: Kara Yolu Kapandı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelanda Yusufeli- Artvin ve Yusufeli- Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı. Heyelan anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ekipler iş makineleriyle yolda temizlik çalışması başlattı.

Yusufeli ilçesinde üst beton korunağında meydana gelen çökme nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan T-14 tüneline alternatif olarak kullanılan kara yolunun yamaç kısmında, saat 11.00 sıralarında heyelan oldu. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları kara yoluna aktı. Metrelerce yükseklikten düşen taş parçaları nedeniyle çevre toz bulutuyla kaplanırken, Yusufeli-Artvin ve Yusufeli-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan kara yolunda araç kuyruğu oluşurken, Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı.

Bu arada heyelan anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde; yamaçtan önce küçük sonra büyük taşların akan toprakla birlikte yola sürüklendiği, çevreyi toz bulutu kapladığı, yetkililerin ise çevredekileri uyardığı anlar yer aldı.