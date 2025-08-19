Yusufeli'nde Kamyonet Şarampole Devrildi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada yaralanan karı koca tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Bakırtepe köyünde Mürsel Karataş'ın kullandığı 08 AN 782 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Mürsel ve eşi Saniye Karataş (77), Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
