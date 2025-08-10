Yuyuan Bahçesi\'nde Akşam Turları Başladı

SHANGHAİ, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan 466 yıllık Yuyuan Bahçesi, cuma gününden itibaren halka açık akşam turları düzenlemeye başladı.

Bahçe yönetim ofisinin açıklamasına göre akşam turları modern aydınlatma, dinamik projeksiyonlar ve haritalama gösterilerini klasik bahçe sanatı ile birleştiriyor. 1982'den beri ulusal koruma altında olan Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminden kalma bahçe, Çin'in güneydoğusundaki en güzel bahçe olarak biliniyor.

Turda, nadir sergilenen Shanghai tarzı kaligrafi ve resimlerden sahnelerin dijital teknolojiyle canlandırıldığı özel bir sergi de yer alıyor. Hazırlıkları bir yıldan fazla süren multimedya gece turu, Yuyuan Bahçesi'nin kültürel mirasını yeniden canlandırıyor.

Yuyuan Bahçesi'nin kültürel yaratıcı markası, turla birlikte ilk kez tanıtıldı. Ürünler arasında uluslararası turistler arasında popüler olan sürpriz kutu figürleri ve seramik çay takımları bulunuyor. Bahçede artık İngilizce rehberlik hizmetleri de sunuyor.

Shanghai'ın merkezindeki Bund yakınında bulunan Yuyuan Bahçesi, kentin önemli cazibe merkezlerinden biri. Bahçeyi geçen yıl 2,7 milyon kişi ziyaret etti. Rekor rakamın yaklaşık dörtte birini yabancı turistler oluşturdu.