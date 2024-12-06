Yüzer Güneş Enerjisi Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
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Yüzer Güneş Enerjisi Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı

YÜZERGES Derneği, Yüzer Güneş Enerjisi Santralleri için mevzuat geliştirme çalıştayı düzenledi.

06.12.2024 17:48
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YÜZERGES Derneği tarafından, 'Yüzer Güneş Enerjisi Santralleri Uygulamalarını Geliştirme Çalıştayı' düzenlendi

İSTANBUL - Türkiye'de Yüzer Güneş Enerjisi Santrallerinin kurulabilmesinin önü açan kanun değişikliğinin ardından, yeni yönetmelik hazırlanması ve mevcut yönetmeliklerde gerekli düzenlemelerin yapılması süreçlerini masaya yatırmak adına Yüzer Güneş Enerjisi Yatırımcı ve Sanayicileri Derneği tarafından çalıştay düzenlendi. Mevzuat çalışmalarının planlı ve bilimsel bir zeminde yürütülmesi, aksaklıklar ve problemlerin tespit edilerek mevzuatta bunların çözümlenmesi için öneriler sunulması amacıyla düzenlenen çalıştaya kamu, özel sektör ve akademi alanlarında konunun uzmanları katıldı.

11 Mayıs 2024'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun değişikliği ile birlikte Türkiye'de Yüzer Güneş Enerjisi Santrallerinin kurulabilmesinin önü açılmış oldu. Bu kanun değişikliği ile birlikte uygulama sürecine geçilebilmesi için konu ile ilgili yeni Yönetmelik hazırlanması ve mevcut yönetmeliklerde gerekli düzenlemelerin yapılması ihtiyacı ortaya çıktı. Bu süreçte kamu, özel sektör ve akademik olarak katkıların ortak bir koordinasyon halinde yürütülmesi amacıyla Yüzer Güneş Enerjisi Yatırımcı ve Sanayicileri Derneği bu koordinasyon görevini üstlendi. YÜZERGES Derneği, kanun değişikliği ve buna ilişkin neler yapılacağı ile ilgili olarak geniş katılımlı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda, mevzuat çalışmalarının planlı ve bilimsel bir zeminde yürütülmesi, aksaklıklar ve problemlerin tespit edilerek, yürürlüğe girecek olan mevzuatta bunların çözümlenmesi için öneriler sunulması amaçlandı.

İstanbul'da Hekimbaşı Av Köşkü'nde düzenlenen çalıştayda açılış konuşmalarını YÜZERGES Dernek Kurucu Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akça, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Esen, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk gerçekleştirdi.

Düzenlenen çalıştay hakkında bilgi veren YÜZERGES Dernek Kurucu Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akça, "Geçtiğimiz Mayıs ayında su kaynaklarımızın üzerinde de güneş enerjisi santrali kurulmasının önünü açan kanun yürürlüğe girdi. Kanunun yasalaşmasının akabinde ilgili kurumlarımız yönetmelik ve benzeri mevzuatları hazırlama aşamasındalar, taslaklar da hazırlandı. Yapılacak çalışmalarda, devlet idareleri de dahil olmak üzere çeşitli tarafların görüşlerini almak amacıyla bir çalıştay düzenlemek istedik. 'Hazırlıkları yapılacak olan görüşleri daha olgunlaştırılmış olarak sunalım' düşüncesiyle bu çalıştayı gerçekleştirdik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan personeller, üniversitedeki akademisyen hocalar düşüncelerini paylaştılar. Yüzer enerji santrallerinin hem hızlı gelişebilmesi hem de sağlıklı bir zeminde gelişebilmesi açısından bir istişare ortamı oluşturmayı hedefledik. Bu doğrultuda da 4 grup halinde çalışmalar burada yapıldıktan sonra çalıştay sonucu elimize geçmiş olacak. Bunu kamu idarelerimizle paylaşmış olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından program, Çalıştay Masa Çalışmaları ile devam etti. YüzerGES Teknolojisi Panel ve Duba Sistemleri: Tasarım, Malzeme, İmalat konusunda, YüzerGES'lerin Çevresel Etkileri ve Yer Seçimi konusunda, YüzerGES İzin, Planlama ve Ruhsat Süreçleri konusunda ve YüzerGES Finansman ve Yatırım Modelleri konularında olmak üzere kurulan 4 masa ile çalışmalar düzenlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüzer Güneş Enerjisi Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika

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