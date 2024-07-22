Yüzme Bilmediği Halde Denize Atladı, Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
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Yüzme Bilmediği Halde Denize Atladı, Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Yüzme Bilmediği Halde Denize Atladı, Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Bursa'da yüzme bilmediği halde kayalıklardan denize atlayan 13 yaşındaki B.P., çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan B.P.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

22.07.2024 13:11
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BURSA'da yüzme bilmediği halde kayalıklardan denize atlayınca boğulma tehlikesi geçiren B.P. (13), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan B.P.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, ailesiyle denize giden ve yüzme bilmediği halde kayalıklardan suya atlayan B.P. boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan B.P.'ye, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ile Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.P., daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilinci kapalı olan B.P.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Bursa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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