Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları Edirne'de Başladı

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Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.

Turnuvada Türkiye'nin farklı illerinden gelen 466 sporcu yarışıyor.

Yüzücüler en iyi dereceleri elde etmek ve kürsüye çıkabilmek için yarışacak.

Turnuva yarışların ardından ödüllerin verilmesiyle sona erecek.