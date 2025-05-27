Yüzüstü Motosiklet Kullanan Genç Ceza Yedi

BARTIN- Karabük kara yolunda yüzüstü uzanak motosiklet kullanan B.K.'ye (19) 45 bin 841 TL idari para cezası kesildi.

Bartın-Karabük kara yolunun Muratbey köyü mevkisinde dün B.K.'nin motosikletin üzerine yüzüstü uzanarak ilerlediği, kendisini ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen jandarma trafik ekipleri, B.K.'yi evinde yakaladı. Ekipler, motosikleti trafikten menederken, sürücü B.K.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan 45 bin 841 TL idari para cezası uyguladı.