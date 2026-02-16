"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Eskişehir'de yapılacak konutların kurası çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Eskişehir'de yapılacak konutların kurası çekildi

16.02.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Eskişehir'de inşa edilecek 6 bin 55 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Eskişehir'de inşa edilecek 6 bin 55 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi."

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kura töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Suver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde, vatana ve millete hizmet etme aşkıyla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu belirten Suver, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yapı stoku maalesef deprem ve iklim değişikliğine karşı koyacak binalardan müteşekkil değil. Yaklaşık 5 milyon 500 bin konutun dönüşmesi gerekiyor. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız bu seferberliği başlattı. 'Ev Sahibi Türkiye' projesiyle 500 bin konut tamamlandıktan sonra arkası gelecek. Biz bunları yapabiliriz. Bunun ispatını 6 Şubat'tan sonra yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Aşk ile çalışan yorulmaz' anlayışı ve 'Son depremzede evine girmeden bize rahat yüzü yok' talimatıyla işe giriştik."

Suver, Cumhur İttifakı'nın "Türkiye Yüzyılı" hedefine değinerek, "Mustafa Kemal Atatürk bize Cumhuriyeti kurdu. Biz de 21. yüzyılda Türkiye'yi yeniden 'Büyük Türkiye' yapma hedefiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz." dedi.

Suver, kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşları tebrik ederek, TOKİ projelerinin devamının geleceğini bildirdi.

"Büyük devlet vatandaşına, milletine sahip çıkar"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise sosyal konut projesinin hayırlı olmasını diledi.

Projenin 24 Ekim 2025'te tanıtıldığını anımsatan Destici, "Büyük devlet vatandaşına, milletine sahip çıkar. Bugün Eskişehir ayağının kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Destici, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından devletin ilgili kurumlarıyla hızlı şekilde harekete geçtiğini belirterek, "3 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konut, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın tamamına teslim edildi." ifadesini kullandı.

Projede şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler ve gençler için kontenjan ayrıldığını anlatan Destici, nüfus artış hızındaki düşüşün milli güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.

Eskişehir Vali Vekili Yakup Güney de 6 farklı kategoride 55 bin 249 geçerli başvuru arasından hak sahiplerinin belirleneceğini söyledi.

Güney, projenin hayırlı olmasını dileyerek, "İlimizde güvenli şehirleşmeye katkı sağlayacak, vatandaşlarımızın depreme dayanıklı ve modern yapılarda yaşamlarını sürdürmelerine imkan sunacak projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ise kurada ismi çıkmayan vatandaşlara umutlarını korumalarını tavsiye ederek, "Biz burada olduğumuz sürece, Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başında olduğu müddetçe, 500 binin üzerine binlerce, milyonlarca konutu yapıp sizleri ev sahibi yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da kura çekiminin aileler için büyük anlam taşıdığını vurgulayarak, her kuranın bir ailenin yıllardır kurduğu yuva hayalinin gerçeğe dönüşmesi olduğunu dile getirdi.

Gürcan, sosyal konut projeleriyle yüz binlerce vatandaşın ev sahibi olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi, sosyal devlet anlayışının en somut göstergelerinden biridir." diye konuştu.

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak ve şehirleri daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Türkiye genelinde 81 ilde toplam 1 milyon 757 bin konuta ulaştıklarını aktaran Sungur, 1633 şantiyede 430 bin konut ve sosyal donatının inşasının sürdüğünü, yüz binlerce konutun da proje ve tasarım aşamasında olduğunu ifade etti.

Sungur, Eskişehir'de yaklaşık 67,5 milyar liralık yatırımla 15 bin 792 konut, stadyum, cami, eğitim, sağlık ve diğer sosyal donatı projelerini hayata geçirdiklerini, kente ayrıca 2 millet bahçesi kazandırıldığını kaydetti.

Dua edilmesinin ardından kura çekiminin gerçekleştirildiği programa, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, diğer ilgililer ile gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Eskişehir'de yapılacak konutların kurası çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Fenerbahçe, Galatasaray’a set vermedi 8 maçlık seri sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
12 puan farkla liderler Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar 12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar
Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı
Tüyler diken diken Gökhan Kırdar’dan Bursaspor taraftarına Cendere şov Tüyler diken diken! Gökhan Kırdar'dan Bursaspor taraftarına Cendere şov
İneğe sezaryen yapan adamdan açıklama: Çağırdılar insanlık namına yardımcı oldum İneğe sezaryen yapan adamdan açıklama: Çağırdılar insanlık namına yardımcı oldum
Göztepe’nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı Göztepe'nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:29
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest
Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
16:01
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 16:51:42. #7.11#
SON DAKİKA: "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Eskişehir'de yapılacak konutların kurası çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.