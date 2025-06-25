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YYÜ'de Mezuniyet Coşkusu

YYÜ\'de Mezuniyet Coşkusu
25.06.2025 21:44
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Van YYÜ'de 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi, coşku ve duygu dolu anlar yaşandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Van YYÜ Stadyumu'nda yapılan 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, öğrencilerin coşkusuna, heyecanına ve mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Üniversiteden mezun olmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Van YYÜ güzel bir üniversite. Üniversitede rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin öncülüğünde güzel işler yapılıyor. Daha da güzel işlerin yapılacağına inanıyorum. Doğası, tarihi ve kültürüyle harika bir şehir olan Van'da üniversite okumak, hayatın önemli bir periyodunu burada geçirmek, güzel havayı teneffüs etmek bir ayrıcalık. Hayatı anlamlı ve coşkulu yaşamak lazım. Hedefleriniz olsun. İşinizi yılmadan, yorulmadan, mazeret üretmeden aşkla, canla yapmanızı tavsiye ediyorum. Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

"İnsanlık vicdanı derin bir sınavdan geçiyor"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli ise dünyanın hızla değiştiğini, bilgi, dijital ve yapay zeka çağını yaşadıklarını dile getirdi.

Teknolojinin her geçen gün sınırları zorladığını, hayatı yeniden şekillendirdiğini ifade eden Şevli, şöyle konuştu:

"Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, insanı insan yapan değerler asla değişmeyecek. Merhamet, adalet, ahlak, dürüstlük ve sorumluluk, bunlar, sizi her zaman ayakta tutacak, yolunuzu aydınlatacak pusulalardır. Bugün ne yazık ki, insanı insan yapan değerlerin en ağır şekilde ihlal edildiği trajedilere tanıklık ediyoruz. Gazze'de masum çocukların, sivillerin ve ailelerin yaşam hakları ellerinden alınıyor. İnsanlık vicdanı derin bir sınavdan geçiyor. Kalplerimizi sızlatan bu zulüm karşısında sessiz kalmamak, en temel insani ve ahlaki sorumluluğumuzdur. Sizlerden beklentimiz büyük. Sadece mesleğinizin değil, insanlığın da bir neferi olun. Kaleminizle adaleti yazın, ilminizle cehaleti yenin. Nerede olursanız olun yüreğiniz bu millete, aklınız bilime, ufkunuz insanlığa açık olsun. Bu ülkenin en büyük gücü, sizlerin bilgiyle donanmış, irfanla yoğrulmuş genç dimağlarıdır."

"Aldığım ödülü soykırıma uğrayan Gazellilere adıyorum"

Üniversite birincisi olan İlahiyat Fakültesi Bölümü öğrencisi Nurevşan Karakaş da Filistin'de yaşanan zulmün bir an önce son bulmasını diledi.

Filistin atkısı takarak konuşma yapan Karakaş, "Her anne baba çok kıymetlidir ama benim için bu durum daha da derin bir anlam taşıyor. Henüz bir yaşındayken babamı kaybettim. Onun da bu mutlu ve gururlu olduğum günde yanımda olmasını çok isterdim. Hiç tanıma fırsatım olmasa da bu zamana kadar yokluğunu hep hissettiğim kıymetli babama bana çok güzel bir aileyi miras bıraktığı için minnettarım." şeklinde konuştu.

Bir yaşından itibaren kendisine hem annelik hem de babalık yapan annesine de teşekkür eden Karakaş, "Bu mezuniyet yalnızca bireysel gayretin değil ümmet olma bilinciyle şekillenmiş bir adanmışlığın nişanesidir. Dualarımız, gayretimiz, ahlakımız, yazımız ve sözümüzle Gazze'nin kurtuluşuna bir tuğla da biz koyacağız. Mezuniyetimiz sadece bizler için değil mazlumlar ve ümmet için hayırlara vesile olsun. Aldığım ödülü tüm dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Gazellilere adıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından farklı bölümlerden dereceye girerek mezun olan öğrencilere ödül ve plaketleri protokol üyelerince takdim edildi.

Öğrencilerin halay çekmesi ve kep atmasıyla son bulan törene, Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van YYÜ Rektörü Şevli'nin eşi Duygu Şevli, dekanlar, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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