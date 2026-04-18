Üye Girişi
Son Dakika Logo

YYÜ'den Güvenli İnternet Eğitimi

18.04.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van YYÜ, öğrencileri siber güvenlik ve internet kullanımı konusunda bilinçlendirmek için eğitimler düzenliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), gençler arasında güvenli internet kullanımının yaygınlaştırılması ve suçtan öğrencilerin korunmalarına yönelik bilgilendirme çalışması yapıyor.

YYÜ tarafından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle, internetten yapılan dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, şiddet içerikli oyunların gençler üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler organize ediliyor.

Daha önce Van Cumhuriyet Başsavcılığının desteğiyle "IBAN dolandırıcılığı, bilişim ve dolandırıcılık suçları" konusunda bilgilendirilen üniversite öğrencilerine, son olarak "siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, hukuki sonuçlar" gibi başlıklarda eğitim verildi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mesut Güven, siber saldırı yöntemleri ve bunlara karşı alınabilecek savunma teknikleri, Van YYÜ Başkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi ve avukat Dr. Muhammed Burak Görentaş da internet güvenliği ve hukuk alanında bilgilendirmede bulundu.

İlk eğitimde 250 üniversite öğrencisinin bilgilendirildiği proje kapsamında yıl sonuna kadar 10 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Eğitim faaliyetlerini organize eden Görentaş, AA muhabirine, dijitalleşmenin hayatın her alanına yayılmasıyla güvenlik risklerinin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Bu durumun hem kamu düzenini hem de insan haklarını ciddi şekilde etkilemeye başladığını belirten Görentaş, bu olumsuz etkileri azaltmak için öğrencileri siber güvenlik ve hukuk alanında bilinçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Görentaş, tüm öğrencilerin bu tür eğitimlere katılarak bilgi sahibi olmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk programımızda 250 öğrenciye ulaştık. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden destek alıyoruz. Yıl sonuna kadar 10 bin öğrenciye ulaşma hedefimiz var. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta üzücü olaylar yaşandı. Okullarda gördüğümüz bu olayların siber güvenlikle de bağlantısı var. Ne yazık ki şiddet içeren oyunların yaygınlaşması öğrencileri psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. Biz burada hukuki boyutu ele alıyoruz ancak konunun psikolojik yönünün de ele alınması, velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Siber dünyada özellikle şiddet içeren oyunlar öğrenciler tarafından çok oynanmaya başlandı. Veliler tarafından ne yazık ki yeterli denetim sağlanamıyor. Bu durum, öğrencilerin şiddete daha meyilli hale gelmesine neden oluyor."

"Öğrencilerimizi bilinçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz"

Siber suçlara yönelik cezaların oldukça ağır olduğuna dikkati çeken Görentaş, şu bilgileri verdi:

"Yeni Siber Güvenlik Kanunu ile bazı fiiller idari para cezası gerektirirken, bu cezalar oldukça yüksek tutarlara ulaşabiliyor. Örneğin, siber ürünleri izinsiz şekilde yurt dışına çıkarmanın cezası 10 milyon ile 100 milyon lira arasında değişiyor. Siber güvenlik zafiyetlerini bildirmemenin cezası 1 milyon lira ile 10 milyon lira arasında. Siber güvenlik denetimleri kapsamında log kayıtlarını sunmamanın cezası ise 100 bin lira ile bir milyon lira arasında. Bununla birlikte yeni suç tipleri de tanımlandı. İzinsiz siber faaliyetlerde bulunmak, yani siber saldırı gerçekleştirmek, 2 ila 4 yıl arasında hapis cezası gerektiriyor. Veri sızıntısı söylentisi çıkarma 2 ila 5 yıl arasında hapis cezasına tabi. Milli unsurlara yönelik siber saldırılar 8 ila 12 yıl, bu unsurlara ait verileri ifşa etmek ise 10 ila 15 yıl arasında hapis cezası gerektiriyor."

Öğrencilerin büyük kısmının bu cezaların farkında olmadığına işaret eden Görentaş, "Özellikle Siber Güvenlik Kanunu'nun 2025'te yürürlüğe girmiş olması nedeniyle konu henüz yeterince bilinmiyor. Mühendislik öğrencileri dahil pek çok kişi bu düzenlemelerden habersiz. Biz de öğrencilerimizi bilinçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimizin kesinlikle 'hackerlık' gibi yasa dışı faaliyetlere yönelmemelerini, bu alandaki hukuki düzenlemeleri yakından takip etmelerini tavsiye ediyorum. Ciddi cezalar var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Muhammed Burak, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 12:33:36. #7.12#
SON DAKİKA: YYÜ'den Güvenli İnternet Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.