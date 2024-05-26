YYÜ öğrenci ve akademisyenler Filistin'e destek eylemlerine devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YYÜ öğrenci ve akademisyenler Filistin'e destek eylemlerine devam ediyor

YYÜ öğrenci ve akademisyenler Filistin\'e destek eylemlerine devam ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri, Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemlerine devam ediyor. Üniversite yerleşkesinde kurulan Gazze Dayanışma Çadırında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

26.05.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) öğrenci ve akademisyenler, Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemlerine devam ediyor.

Üniversite yerleşkesinde kurulan Gazze Dayanışma Çadırında söyleşiler, atölye çalışmaları, sinevizyon, kermesler, resim ve fotoğraf sergileri yapıldı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananları canlandırıldı.

YYÜ yerleşkesinde "Filistin'e Bahar Gelsin" mottosuyla yarışmalar düzenleyen uçurtma uçuran akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, üniversite olarak katliamlara kayıtsız kalmamaya, düzenledikleri etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Filistin halkının haklı davasını dünyaya duyurma gayesinde olduklarını belirten İslam, şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi'ndeki katliamlara dünya sessiz kalıyor. İsrail bebek, kadın, yaşlı, sivil ayırt etmeden Filistin'de soykırım suçu işliyor. Etkinliklerimizde Gazze'de yaşanan acıyı canlandırmaya çalışıyoruz. Yaşanan acının tarifi yok. Acıya, soykırıma dikkati çekmek istiyoruz. Soykırımın son bulması, kalıcı barışın bir an önce sağlanması gerekiyor. Gazze Dayanışma Çadırı'nda nöbet tutmaya, etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Gazze'de yapılan soykırıma sessiz kalmayacağız."

Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Filistin, İsrail, Gazze, Van, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YYÜ öğrenci ve akademisyenler Filistin'e destek eylemlerine devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:37 Rusya, Harkiv’de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı Rusya, Harkiv'de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı
09:55 Kastamonu’daki dönercilerden ’’Döneri biz icat ettik’’ çıkışı Fotoğrafla savundular Kastamonu'daki dönercilerden ''Döneri biz icat ettik'' çıkışı! Fotoğrafla savundular
09:54 Cannes’ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti Cannes'ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti
09:24 Kısırlaştırma çözüm mü Yavaş’ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu
09:14 Trabzon’da fındığa ve çaya alternatif ürün Salebin kilosu bin 500 TL’den satılıyor Trabzon'da fındığa ve çaya alternatif ürün! Salebin kilosu bin 500 TL'den satılıyor
09:10 Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 12:33:04. #1.11#
SON DAKİKA: YYÜ öğrenci ve akademisyenler Filistin'e destek eylemlerine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement