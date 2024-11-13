YYÜ ve Milli Eğitim'den Eğitim İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YYÜ ve Milli Eğitim'den Eğitim İşbirliği

YYÜ ve Milli Eğitim\'den Eğitim İşbirliği

Van YYÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında dezavantajlı öğrenciler için protokol imzalandı.

13.11.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Van YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Van Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programda, dezavantajlı öğrenciler merkeze alınarak hazırlanan 13 proje ile kent merkezi ve tüm ilçelere yönelik iş takvimlerinin belirlendiği protokol, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras tarafından imzalandı.

Protokolle kentteki eğitim sisteminin rasyonel ve pozitif yönde gelişiminin artırılması hedefleniyor.

Programa, İŞKUR Müdürü Selma Biçek, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van YYÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Kayri ve ilgili personel katıldı.

Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Yaşam, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel YYÜ ve Milli Eğitim'den Eğitim İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
21:33 Salgın can almaya devam ediyor Salgın can almaya devam ediyor
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
21:17 Kerem Aktürkoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Kerem Aktürkoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:47 Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü
20:32 Melania Trump, Jill Biden’ın Beyaz Saray davetini reddetti Melania Trump, Jill Biden'ın Beyaz Saray davetini reddetti
20:27 Mauro Icardi, Neymar’a telefon açtı Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 15:42:21. #1.12#
SON DAKİKA: YYÜ ve Milli Eğitim'den Eğitim İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.