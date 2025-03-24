Zabıt Katibi Süleyman Demirel'in Dolandırıcılığı

Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olan Süleyman Demirel'in de aralarında bulunduğu 15 sanığın "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Demirel ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Müşteki Cihan Könülşök, Levent Sırataş'ın tavsiyesi üzerine Demirel'i tanıştığını, sanığın kendisine sürekli değişik işlere girerek para kazandığını söylediğini anlattı.

Sanığın bahis oynayarak para kazandığını bilmediğini ifade eden Könülşök, "Ben Süleyman'a 'İşin içinde bahis ya da sanal para var mı?' diye sordum. Süleyman bana 'Hayır, yok.' dedi. Bundan 2-3 görüşme sonra para vermeye başladım. İlk 50 bin avro verdim, iki hafta geçmeden tekrar para istedi. Bir süre sonra annemle tanıştı. Benden de annemden de yüksek miktarda paralar aldı. Toplam 340 bin avro verdik. Bana sadece iki kez ödeme yaptı, sonra ortadan yok oldu. Süleyman beni tehdit etti. Zararım karşılanmadı." diye konuştu.

Sanıklardan Demirel, 18 aydır tutuklu olduğunu belirterek, dosyaya bu süreçte hiçbir delil sunulmadığını iddia etti.

Müşteki Könülşök'ten para almaya hiçbir zaman yalnız gitmediğini, kefil imzası olmadan para almadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, kaçma ihtimali bulunmadığı ve delillerin büyük ölçüde toplandığı gerekçesiyle sanık Süleyman Demirel'in tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Süleyman Demirel'in Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yaptığı belirtildi.

Demirel'in tefecilik yapan bir örgütle ortak hareket ettiği, parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğu anlatılan iddianamede, sanığın gayrimenkulünü devraldığı kişilere birkaç ay göstermelik ödemeler yaptığı aktarıldı.

İddianamede, hileli yöntemlerle gayrimenkulleri tefeci örgütle iltisaklı farklı kişiler adına tescil ettirip mağdurların mal varlıklarını ele geçiren sanığın akabinde çete üyelerinin gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla para istemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Süleyman Demirel'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık", "tefecilik", "bilişim sistemine girmek" ile "verileri hukuka aykırı olarak vermek ya da ele geçirmek" suçlarından 40 yıldan 154 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, bazıları aynı zamanda müşteki olan 14 sanık hakkında ise değişen sürelerde hapis cezaları istendi.