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Zabıta denetimlerini sürdürüyor

Zabıta denetimlerini sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentin dört bir yanını denetlemeye devam ediyor. Halkın huzuru, güvenliği ve sağlığının korunması amacıyla 7 gün 24 saat görevini sürdüren Büyükşehir Zabıtası, zincir marketlerden hafriyat kamyonlarına, restoranlardan şehir içi ulaşımın sağlandığı minibüslere kadar birçok alanda denetimler gerçekleştirdi.

07.05.2024 15:41  Güncelleme: 16:00
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Zabıta denetimlerini sürdürüyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentin dört bir yanını denetlemeye devam ediyor. Halkın huzuru, güvenliği ve sağlığının korunması amacıyla 7 gün 24 saat görevini sürdüren Büyükşehir Zabıtası, zincir marketlerden hafriyat kamyonlarına, restoranlardan şehir içi ulaşımın sağlandığı minibüslere kadar birçok alanda denetimler gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin düzeni, halkın huzuru, güvenliği ve sağlığını korumak amacıyla denetimlerine devam ediyor. Kafe, pastane, lokanta, kasap, manav ve restoranlardaki gıda kontrollerini sürdüren Büyükşehir Zabıtası, kent genelindeki mezarlıklar, büfeler, zincir marketler, AŞTİ ve şehir içi ulaşımın sağlandığı minibüslerde de denetimlerini sıklaştırdı.

Gıda sektörüne yönelik denetimlerle halk sağlığı korunuyor

Denetim Merkez Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından halk sağlığını korumak amacıyla gıda sektörüne yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kafe, pastane, lokanta, kasap, balıkçı, manav ve restoranlarda teftiş defteri, izin belgesi, vergi levhası, yangın söndürme cihazı, hijyen ile genel kılık-kıyafete uygunluk kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edildi.

Vatandaş bilinçli alışveriş yapması için uyarıldı

Tüketici Hakları Amirliği tarafından yapılan zincir marketler denetiminde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatları karşılaştırılarak, vatandaşlar bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyarıldı.

Başkentliler ulaşımını rahat ve konforlu sağlasın diye

Ulaşım Trafik Merkez Amirliği ekipleri de Başkentlilerin şehir içi ulaşımda rahat ve konforlu seyahat edebilmesi için minibüslere yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Minibüs duraklarındaki araçlara ait çalışma izin belgesi, hat bilgisi, protokol numarası, aksesuarların orijinalliği, ücret tarifesi, koltuk sayısı, yolcu sayısı, yangın söndürme cihazı ve ilk yardım çantaları tek tek denetlendi.

AŞTİ'de bagajlar ve yolcu listeleri incelendi

Terminal Denetim Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından AŞTİ'de yer alan otobüs firmaları, kafe, büfe ve restoranlarda gerçekleştirilen denetimlerde peronlardaki otobüslerin bagajları ve yolcu listeleri de tek tek incelendi.

Başkentin gürültü kirliliği denetlendi

Mezarlık Karakolu Amirliği tarafından mezarlıkların girişindeki çiçekçi ve mermercilere yönelik denetimler yapılırken; Çevre Denetim Merkezi Amirliği ekipleri de beton mikserlerinde bulunması zorunlu olan ekolojik kapak ile hafriyat kamyonlarını kontrol etti.

Çevresel Gürültü Amirliği ekipleri ise vatandaşların kentteki konforu için Başkentin gürültü kirliliğini denetledi. Kentin farklı noktalarındaki eğlence mekanlarında hassas cihazlarla ses ölçümü gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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