Zabıta Zincir Marketlerde Denetim Yaptı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince zincir marketlerde denetim yapıldı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde satılan ürünlerin raf ve kasadaki fiyat etiketlerini karşılaştırdı.
Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti, saklama koşullarının hijyen kurallarına uygunluğunu inceledi.
Zincir marketlere yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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