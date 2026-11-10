Zacharia'nın 5 gün sonra ayrıldığı sözcülük görevine dönmek için çalıştığı öne sürüldü - Son Dakika
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Zacharia'nın 5 gün sonra ayrıldığı sözcülük görevine dönmek için çalıştığı öne sürüldü

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New York Post'a göre, Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden 5 gün sonra ayrılan Katie Zacharia görevi geri almak için çalışıyor. Zacharia'nın 3 Kasım'daki ara seçimlerde sağ eğilimli kanala katılıp Trump'ın dikkatini çekmeye ve Stephen Miller'dan şans istemeye çalıştığı öne sürüldü.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevine gelmesinden 5 gün sonra görevden alınan Katie Zacharia'nın bu görevi tekrar almak için çalıştığı öne sürüldü.

New York Post gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Zacharia, yeniden ABD Başkanı Donald Trump'ın gözüne girmek için çalışıyor.

Zacharia'nın 3 Kasım'daki ara seçimler için sağ eğilimli bir televizyon kanalına katıldığına işaret eden kaynaklar, buradaki amacın Trump'ın Zacharia'yı görmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Öte yandan başka bir kaynak, Zacharia'nın Trump'ın yeni Özel Kalemi Stephen Miller'ın kendisine bir şans daha vermesi için de çaba sarf ettiğini aktardı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Katie Zacharia, geçen ay, önceki sözcü Karoline Leavitt'in yerine geçmesinden sadece beş gün sonra görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: AA
Donald TrumpBeyaz SarayPolitikaGüncelMillerMedyaDünyaSon Dakika

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