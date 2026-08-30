Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'e Akın - Son Dakika
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Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'e Akın

Zafer Bayramı\'nda Anıtkabir\'e Akın
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30 Ağustos Zafer Bayramı, Anıtkabir'de coşkuyla kutlandı; çocuklar ve aileler duygularını paylaştı.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Gurbettelli YALÇIN

(ANKARA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir, farklı yaş gruplarından vatandaşların akınına uğradı. Atatürk'e duydukları sevgi ve özlemi dile getiren vatandaşlar, bayram coşkusunu çocuklarıyla birlikte yaşadı. Emekli vatandaş, "Ahde vefa borcumu ödemeye gidiyorum" derken, 7 yaşındaki çocuk da Anıtkabir'i görmek için Antalya'dan geldiğini belirterek, heyecanlı olduğunu ve eğer Atatürk hayatta olsaydı "O'nu çok sevdiğini" söylemek istediğini ifade etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Devlet Erkanı'nın Anıtkabir ziyareti sonrası kapılar vatandaşlara açıldı. Emekli  vatandaş, "Ne söyleyeyim? Ahde vefa borcumu ödemeye gidiyorum" dedi.

Anıtkabir'e çocukları ve eşiyle birlikte gelen kadın, "Çok mutluyuz. Çocukları aldık, getirdik. Bugünü onlarla beraber kutlayacağız" derken, yaşlı bir yurttaş, "Atatürk bu ülkeyi bize teslim ettiği için mutluyuz, huzurluyuz" ifadesini kullandı.

Anne ve babasıyla Anıtkabir'e gelen 6 yaşındaki kız çocuğu da Anıtkabir'i ziyaret edecek olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"GURURLUYUZ, ÖZLEM DOLUYUZ"

Antalya'dan 8 yaşındaki erkek çocuğuyla gelen bir çift, "30 Ağustos bizim için, Türk milleti için çok önemli. Kurtuluş Savaşı'nın sonuçlandığı nihai zafer. Oğlumuzu ilk defa Anıtkabir'e getiriyoruz bu vesileyle" dedi. Çocukları da Anıtkabir'i ilk kez ziyaret edeceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Babası, "Atatürk'ü çok seviyoruz. Her şeyi ona borçluyuz" dedi.

Çocuklarıyla Eskişehir'den geldiğini belirten anne, "Muhteşem gururluyuz, özlem doluyuz" diye konuştu.

HER YAŞTAN İNSAN ANITKABİR'E GELDİ

86 yaşındaki Ankaralı vatandaş da 30 Ağustos'a ilişkin duygularını, "Atatürk bize emanet etti 30 Ağustos Bayramını. Herkes kutlamaya geldi buraya. Ben de kutlamaya geldim. Bıraktığı yolda devam ediyoruz" sözleriyle ifade etti.

Kadın bir yurttaş, "Bugünleri gördüğümüz için mutluyuz. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

İzmir Kemalpaşa'dan Anıtkabir'e gelen çift ise "Çok mutluyum. İlk defa geliyorum. Bu ortamı yaşamak çok güzel bir şey. Atamızı görelim, ziyaret edelim. Çok mutluyum" diyle konuştu.

"ATATÜRK HAYATTA OLSAYDI, O'NU ÇOK SEVDİĞİMİ SÖYLEMEK İSTERDİM"

Bir vatandaş, "30 Ağustos'u hediye eden Atam'a aşığım. Hepinizin bayramı kutlu olsun" derken, Antalya'dan gelen bir vatandaş, "Çok duyguluyum, çok seviyoruz Atatürk'ümüzü" dedi.

Anıtkabir'i görmek için Antalya'dan geldiğini söyleyen 7 yaşındaki erkek çocuğu, heyecanlı olduğunu belirterek, eğer Atatürk hayatta olsaydı "O'nu çok sevdiğini" söylemek istediğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'e Akın - Son Dakika

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