Zafer\'in Cansız Bedenine Ulaşıldı

ZAFER'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Erbaa ilçesi Kızılçubuk Köyü yakınları Kelkit Çayı'nda başlatılan çalışmalarda AFAD'a bağlı dalgıçlar, iki kuzenin suya girdiği değerlendirilen bölgede yaptıkları aramalarda Zafer Ateş'in cansız bedenine ulaştı. Ekipler, Dilek Ateş'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

İbrahim UĞUR/ ERBAA(Tokat),