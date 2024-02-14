Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan\'da siyanürlü liç yığını göçüğü yaşanan maden sahasına alınmadı

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Erzincan'da siyanürlü liç yığını göçüğünün yaşandığı maden sahasına girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, jandarma tarafından içeri alınmadı. Girişi engellenen Özdağ, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Özdağ ve ekibi maden ocağına özel kıyafet ve özel maskelerle gitti. Ancak ekibin belli bir alana geçmesine jandarma ekipleri izin vermedi.

Özdağ daha sonra sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Evet, işte siyanür gerçeği. İliç'te madende çöküntünün olduğu alana gidenler bizim taktığımız maskeyi takıyor ve benzer bir koruyucu elbise giyiyorlarmış. Ancak bu sahanın dışında giymiyorlar ve maskesiz dolaşıyorlar. "Peki, acı badem kokusu almıyor musunuz?" diye sorunca "Onu hep alıyoruz zaten" diyorlar. Rus ruleti daha az tehlikeli.

Bölgeye giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, karşısında jandarmayı buldu. Alana girişi engellenen ve içeriye alınmayan Zafer Partisi lideri, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" çıkışında bulundu.

"ELBİSE VE MASKELERİMİZ PROVOKASYON OLARAK NİTELENDİRİLDİ"

Siyanürlü liç yığını kaymasının ardından alana geldiklerini ve madene yaklaşınca "acı badem" kokusu aldıklarını söyleyen Özdağ, maske ve elbiseleri giymelerinin ardından jandarmanın elbise ve maskeleri provokasyon olarak nitelendirdiğini öne sürdü.

"HAZİRAN 2022'DE ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ SIZINTI OLDU"

İçeriye alınmayan Ümit Özdağ 2021 sonu ve 2022 başında iki Zafer Partisi heyetinin İliç'e geldiğini ve tehlikenin büyük olduğunu söyleyerek haklarında dava açıldığını belirtti. Fırat'a siyanür sızıntısının olabileceğine dikkat çekilmesinin ardından Haziran 2022'de öngörülen sızıntının olduğunu kaydeden Özdağ, madenin kapanıp kısa bir süre sonra yeniden açıldığını belirtti.