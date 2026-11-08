Zafer Partisi lideri Özdağ, Van\'daki minibüs-tır kazası için taziye mesajı yayımladı

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Van'da yolcu minibüsü ile tırın karıştığı kazada hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır dileyerek, "Can kaybının artmamasını ve yaralı vatandaşlarımızın tez zamanda sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Van'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Van'da yolcu minibüsü ile tırın karıştığı kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Can kaybının artmamasını ve yaralı vatandaşlarımızın tez zamanda sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum."