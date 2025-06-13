Zafer Partisi'nden Sert Eleştiriler - Son Dakika
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Zafer Partisi'nden Sert Eleştiriler

13.06.2025 01:55
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Zafer Partisi, AKP iktidarını eleştirerek hukukun yok sayıldığını ve 'AKP Parti Devleti' kurulduğunu belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamada, " Türkiye'de artık özgür ve demokratik siyaset yapma olanağı kalmamıştır. 23 yıllık AKP iktidar ile gelinen aşamada, 'karşı devrim ve yıkım' artık kurumsallaşmıştır! Devlet kurumları teslim alınmış ve artık 'AKP Parti Devleti' düzeni oluşmuştur!" ifadeleri kullanıldı.

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verilmesine tepki gösterildi. Parti açıklamasında, Özdağ'ın mahkemede 2 saat 15 dakika süren ve 51 sayfadan oluşan savunmasının, avukatlarının sunduğu somut olgulara dayalı beyanlarla birlikte görmezden gelindiği ve yargılamanın siyasi saiklerle yürütüldüğü savunuldu.

Zafer Partisi, açıklamasında terör örgütü PKK ile yürütülen sürecin üniter yapıyı tehdit eden konfederal bir modele zemin hazırladığını öne sürdü.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hukuk ve adalet yok sayılmıştır"

"Sayın Ümit Özdağ'ın, 11 Haziran 2025 tarihinde yapılan duruşması sonunda tutukluluğun devamına karar verilmiştir. Sayın Özdağ'ın 2 saat 15 dakika süren 51 sayfalık Söylev'i ve savunma avukatlarının somut olgulara dayalı olarak yaptıkların tarihi savunma yok sayılmış, tüm talepleri reddedilmiştir. Kısaca hukuk ve adalet yok sayılmıştır.

Bilinmelidir ki; her birimiz birer Ümit Özdağ'ız. Onunla aynı duygu, düşünce ve idealleri paylaşıyoruz! Ümit Özdağ'ın önderliğinde Vatan, Türklük, Cumhuriyet ve müreffeh bir gelecek ideali için mücadeleye yılmadan devam ediyoruz. Eğer Ümit Özdağ suçluysa, hepimiz aynı suçtan yargılanmayı bir şeref nişanesi olarak kabul ediyoruz.

Aziz Türk Milleti, gelinen aşamayı artık sadece 'hukukun araçsallaştırılması' olarak tanımlamak yetersiz olur! Yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiş olmasını sadece 'adalete vurulan bir darbe' olarak görmek de eksik kalır! Sorun daha geniş ve derindir.

"'Üniter Devletimiz' yerine 'Sevr'i amaçlayan' bir Konfederal yapı tasarlanmaktadır"

Mevcut durumda, terör örgütü ile yeniden başlayan müzakere sürecinde 'Ulus-Devlet' yapımızın yıkılması ve 'Üniter Devletimiz' yerine 'Sevr'i amaçlayan' bir Konfederal yapı tasarlanmaktadır. Diğer yanda buna siyaseten karşı çıkmak, milletimizi uyarmak ve cumhuriyetimize sahip çıkmak artık suç olarak niteleniyor. Bu yıkıcı sürece muhalefet edip 'Ulus-Devlet' yapımıza sahip çıkmak, PKK'nın amaçladığı Konfederal yapıya direnmek artık yargılanma ve mahküm olma nedenidir.

'Devlet kurumları teslim alınmış ve artık 'AKP Parti Devleti' düzeni oluşmuştur'

Türkiye'de artık özgür ve demokratik siyaset yapma olanağı kalmamıştır. 23 yıllık AKP iktidar ile gelinen aşamada, 'karşı devrim ve yıkım' artık kurumsallaşmıştır! Devlet kurumları teslim alınmış ve artık 'AKP Parti Devleti' düzeni oluşmuştur!

Aziz Türk Milleti, adalet devletin temelidir! Adalet yoksa, devlet ayakta duramaz! Bugün, açılım denen garabetle birlikte, Cumhuriyetimiz, bağımsızlığımız ve egemenliğimiz tehdit altındadır. Ümit Özdağ, bu sürece karşı çıktığı için tutsak edilmiştir. Ancak özgür ruhumuz, bağımsızlık idealimiz, Türklük şerefimiz ve Atatürk'ün belirlediği cumhuriyet ideallerimiz asla teslim olmaz ve tutsak edilemez!

Daha büyük bir vatan sevgisi, birlik ruhu, demokrasi ve çağdaşlık ideali ile mücadeleye devam edeceğiz. Mücadelede başarı, büyük Türk Milletinin bir ve beraberce yeniden ayağa kalkması ve hukukuna sahip çıkması ile mümkündür! Dün Atatürk önderliğinde Emperyalizmi ve işbirlikçilerini yenmiştik, bugün yine yeneceğiz!"

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Siyaset, Türkiye, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Partisi'nden Sert Eleştiriler - Son Dakika

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