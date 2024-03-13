Zafer Partisi\'ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, parti üyesi 1 kişi bıçaklandı

31 Mart Yerel Seçimlerine 18 gün kala partiler seçim çalışmaları kapsamında sahada vatandaşla buluşarak adaylarını tanıtıp oy istiyor. Ancak meydana gelen bazı provokatif eylemler nedeniyle tansiyon da zaman zaman yükseliyor. Bunun son örneği İstanbul'da Zafer Partisi'nin seçim çadırının yakılması ve Ankara'da pankartları keserek zarar veren kişilere müdahale etmek isteyen parti üyesinin bıçaklanmasıyla ortaya çıktı.
İstanbul Kartal'da Zafer Partisi Belediye Başkan Adayı Kemal Alper Ürünker ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun tanıtımının yapıldığı çadıra akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. Kundaklanan çadır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemelerin ardından konuyu savcılığa bildirdi, faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yanan çadıra gelen Zafer Partisi üyeleri basın açıklaması yaparak olaya tepki gösterdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: İstanbul'da Zafer Partisi'nin pankartlarına sistemli olarak saldırı yapılıyor. Dün gece ise Kartal'da parti çadırımız ateşe verildi. Ankara Etimesgut'ta arkadaşımız pankartlarımızı indirenler tarafından bıçaklanıyor, Kartal'da çadırımız yakılıyor. Bütün tahrik çabalarına soğukkanlı şekilde cevap vererek yola devam edeceğiz. İfadelerini kullandı.
Parti çadırının yakılmasının ardından bir saldırı haberi de Ankara Etimesgut'tan geldi. Furkan Kutlu isimli kişi, Zafer Partisi'nin seçim afişlerini kesen kişilere müdahale etmek istedi. Şüpheliler, Kutlu'ya saldırarak bıçakla sırtından yaraladı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Ümit Özdağ, "Ankara Etimesgut'ta Zafer Partisi'nin pankartlarını kesen ve tahrip eden bir grup kendilerine müdahale eden Furkan Kutlu arkadaşımıza bıçak ve palalar ile saldırmış, sırtımdan yaralamışlardır:, Etimesgut Devlet Hastanesi yaralı arkadaşımızı karakola ifadeye yollamış ancak kan değerlerinin düştüğünü görünce apar topar geri çağırmıştır. Kaçan saldırganların bir an önce yakalanmasını talep ediyoruz. Furkan Kutlu kardeşime geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." Sözleriyle saldırıyı kınadı.
Son Dakika › Güncel › Zafer Partisi'ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, parti üyesi 1 kişi bıçaklandı - Son Dakika
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