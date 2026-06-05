Zafer Tekçe Emekli Oldu - Son Dakika
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Zafer Tekçe Emekli Oldu

05.06.2026 14:54
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Edirne'deki Plevne İlkokulu Müdürü Zafer Tekçe, öğrencilerinin düzenlediği törenle emekliye ayrıldı.

EDİRNE'de 44 yıllık eğitimci, Plevne İlkokulu Müdürü Zafer Tekçe (65), öğrenciler ve öğretmenlerin düzenlediği etkinlikle emekliye ayrıldı. Okuldan çiçekler ve alkışlarla uğurlanan Tekçe, gözyaşlarına hakim olamadı.

Meslek hayatı boyunca binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan Zafer Tekçe için 3 yıldır müdür olarak görev yaptığı Plevne İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerinin katılımı ile tören düzenlendi. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalara da önem veren Tekçe, çiçekler ve alkışlarla uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı programda; öğrenciler ve meslektaşları, yıllarca eğitime hizmet eden Tekçe'ye teşekkür etti. Sevgi gösterileri karşısında duygulanan Zafer Tekçe, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Edirne Valiliği de sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekçe'ye teşekkür etti. Paylaşımda, "Eğitime adanmış yılların ardından emekliliğe uğurlanan kıymetli eğitimcimiz Plevne İlkokulu Müdürümüz Zafer Tekçe'ye, ilimiz eğitimine ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesine sunduğu değerli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kendisine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyor; bugüne kadar vermiş olduğu emekler için şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

EDİRNE'de 44 yıllık eğitimci, Plevne İlkokulu Müdürü Zafer Tekçe (65), öğrenciler ve öğretmenlerin düzenlediği etkinlikle emekliye ayrıldı. Okuldan çiçekler ve alkışlarla uğurlanan Tekçe, gözyaşlarına hakim olamadı.

Meslek hayatı boyunca binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan Zafer Tekçe için 3 yıldır müdür olarak görev yaptığı Plevne İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerinin katılımı ile tören düzenlendi. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalara da önem veren Tekçe, çiçekler ve alkışlarla uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı programda; öğrenciler ve meslektaşları, yıllarca eğitime hizmet eden Tekçe'ye teşekkür etti. Sevgi gösterileri karşısında duygulanan Zafer Tekçe, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Edirne Valiliği de sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekçe'ye teşekkür etti. Paylaşımda, "Eğitime adanmış yılların ardından emekliliğe uğurlanan kıymetli eğitimcimiz Plevne İlkokulu Müdürümüz Zafer Tekçe'ye, ilimiz eğitimine ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesine sunduğu değerli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kendisine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyor; bugüne kadar vermiş olduğu emekler için şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Edirne, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Tekçe Emekli Oldu - Son Dakika

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