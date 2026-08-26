Zaferin Ezgileri Programı Düzenlendi

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında adli süreçteki çocuklar ve ailelerine yönelik "Zaferin Ezgileri: Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" adlı program düzenlendi.

Müdürlüğün Kadıköy'deki Bilişimle Değişim Konferans ve Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, 30 Ağustos 1922'nin milletin bütün imkansızlıklara rağmen kendi geleceğine sahip çıktığı, bağımsızlığından, vatanından ve hürriyetinden vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in, yalnızca bir savaşın kazanılması olmadığını ifade eden Sancı, bunun aynı zamanda milletin umudunu kaybetmediğinin, geleceğine inandığının ve en zor şartlarda dahi yeniden ayağa kalkabileceğinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Sancı, 30 Ağustos'un çok önemli bir sorumluluğu da hatırlattığını, bunun "insana, geleceğe ve yeniden başlamanın mümkün olduğuna inanmak" olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak çalışmalarımızın temelinde de işte bu anlayış bulunmaktadır. Denetimli serbestlik sistemi, yalnızca hükümlü ve yükümlülerin denetimini gerçekleştiren bir yapı değildir. Aynı zamanda eğitim, iyileştirme, rehberlik ve topluma yeniden kazandırma faaliyetleriyle insanı merkeze alan önemli bir kamu hizmetidir. Çünkü biz biliyoruz ki insan, yaptığı bir hatadan ibaret değildir. Bir insanın geçmişinde yaşadığı güçlükler, yanlışlar veya kırılmalar, onun bütün geleceğini belirlemek zorunda değildir."

Sancı, gerçekleştirdikleri eğitim, kültür, sanat, müzik, söyleşi ve sosyal faaliyetleri yalnızca bir etkinlik olarak görmediklerini, her bir çalışmayı, insanın kendisiyle, toplumla ve hayatla yeniden bağ kurabilmesine vesile olacak bir imkan olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Sanatçıların, yazarların, akademisyenlerin ve farklı alanlarda değer üreten kıymetli isimlerin, hiçbir karşılık beklemeden, gönüllü olarak müdürlükte gerçekleştirdikleri faaliyetlere katkı sunduğunu dile getiren Sancı, "Bu gönüllülük, aslında çok güçlü bir toplumsal mesaj taşımaktadır. Çünkü toplumun farklı kesimlerinin aynı çatı altında buluşması, insanların birbirlerini yalnızca geçmişleri, hataları veya yaşadıkları üzerinden değil, insan olmanın ortak paydasında görebilmeleri son derece değerlidir." dedi.

Konuşmanın ardından programda, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında TRT sanatçısı Yaprak Sayar ve tambur sanatçısı Alper Uzkur, "Zaferin Ezgileri: Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" adlı konser verdi.