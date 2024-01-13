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Zagreb'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Zagreb'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katılan yüzlerce kişi, uluslararası toplumdan Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes talebinde bulundu. Yürüyüşte, 'Özgür Filistin', 'Soykırıma son', 'Hırvatistan, Filistin'in yanında' yazılı dövizler taşındı. Organizatörler, İsrail'in Filistinlilere yaptığı soykırımı ve gerçekleri göstermek için toplanmaya devam edeceklerini belirtti.

Zagreb\'de Filistin\'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
13.01.2024 - 23:03,
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katılan yüzlerce kişi, uluslararası toplumdan Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes talebinde bulundu.

Özgür Filistin Girişimi tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan yüzlerce kişi, şehrin ana caddelerinde, ellerinde "Özgür Filistin", "Soykırıma son", "Hırvatistan, Filistin'in yanında" yazılı dövizler taşıdı.

Organizatörlerden Ana Vracar, yaptığı konuşmada, bugün dünya genelinde en az 54 şehirde Filistin'e destek gösterileri düzenlendiğini belirterek, "4 aydır Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyoruz. Hırvatistan da dahil olmak üzere Avrupa'da bazı hükümetler İsrail'e desteklerini sürdürüyor. İsrail, on binlerce insanı öldürdü." dedi.

Bir diğer organizatör Marija Mileta da uluslararası toplumdan Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanmasını talep ettiklerine işaret ederek, Hırvatistan hükümetine de Filistin'i tanıması çağrısında bulunduklarını aktardı.

Zagreb'de üçüncü kez toplandıklarını söyleyen Mileta, İsrail'in, Filistinlilere yaptığı soykırımı ve gerçekleri göstermek için toplanmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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