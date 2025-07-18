ZAHA'nın Yeni Konfigürasyonları IDEF 2025'te Sergilenecek

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde başarıyla görev yapan ZAHA Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın ateş gücünü artıran anti-tank silah sistemlerini içeren yeni konfigürasyonları ilk kez sergilenecek.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın on yedinci haberinde, ZAHA Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın yeni konfigürasyonları ele alındı.

Amfibi zırhlı muharebe araçları, kara ve deniz unsurları arasındaki önemli bağlantıyı sağlayarak çıkarma operasyonlarında, birliklerin hızlı ve güvenli biçimde karaya ulaşmasını mümkün kılıyor. Yüksek manevra ve intikal yetenekleriyle amfibi kara araçları, özellikle adalar veya ulaşımı zor kıyı hatlarında, harekatın seyrini belirleyen stratejik bir kuvvet çarpanı oluşturuyor.

ZAHA'yı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2023'te 12.7 mm makineli tüfek ve 40 mm otomatik bomba atar ile donatılmış ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule (UKK) sistemleri ile teslim eden FNSS, ÇAKA'yı daha sonra bir ürün ailesine dönüştürdü.

Adını büyük Türk denizcisi, Çaka Bey'den alan, yerli ve milli silah sistemleri arasında yerini alan ÇAKA UKK Sistemleri, hafifliği, nişancı için sağladığı koruma, hedef tespiti, güvenilirliği, atış hassasiyeti ve araç içinde daha az iç hacim kaplaması ile kullanıcısına önemli ölçüde taktik avantaj sunuyor. Korozyona karşı dayanıklılık ve sızdırmazlık özelliklerinin en üst düzeyde olması ile ön plana çıkan ÇAKA UKK sistemleri, her türlü kötü hava ve deniz durumunda güvenle kullanılabiliyor.

Fuarda, ÇAKA UKK (Uzaktan Komutalı Kule) Ailesinin yeni üyelerinden ÇAKA 30/AT-O, ZAHA ile birlikte sergilenecek. ÇAKA 30/AT-O UKK, deniz koşularına karşı dayanıklı olarak tasarlanarak üretildi. Kule, yüksek ateş gücü, vuruş performansı ve düşük geri tepmeye sahip yerli üretim, CANİK VENOM LR, 30 mm otomatik top ile teçhiz edildi. ÇAKA 30/AT-O kulesinde aynı zamanda atışa hazır 2 adet ROKETSAN OMTAS tanksavar füzesi yer alıyor.

İlk kez IDEF 2025'te sergilenecek yeni ZAHA konfigürasyonu, yeni silahları ile ana muharebe tankları gibi ağır zırhlı hedeflere, piyade mevzileri, hafif zırhlı araçlar ve dronlar gibi hava tehditlerine karşı etkili bir ateş gücüne sahip olacak.

FNSS standında ayrıca ÇAKA kule ailesinin diğer bir yeni üyesi, ÇAKA AT-K konfigürasyonu sergilenecek. ÇAKA AT-K yerli üretim, CANiK M2 QCB 12.7mm makineli tüfek ve ROKETSAN'ın 2 adet KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Füze Sistemleriyle donatıldı.

ÇAKA 30/AT-O ve ÇAKA AT-K düşük ağırlık ve daha yüksek ateş gücü ihtiyacını karşılamak için tekerlekli ve paletli kara araçlarının yanı sıra, sahil güvenlik gemileri ve hücum botlar gibi diğer su üstü insanlı ve insansız araçlara da kolaylıkla entegre edilebiliyor.

Her iki sistem de ateş gücü, görüş birimi, hareket kontrol sistemleri, atış kontrol bilgisayarı ve yazılımları ile tamamen yerli üretiliyor.

Çıkarma harekatına anti-tank füze desteği

FNSS Savunma Sistemleri Araç Elektroniği ve Silah Sistemleri Direktörü Serkan Balbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ZAHA Projesi'nin Deniz Kuvvetlerinin amfibik çıkarma ihtiyacı doğrusunda 2017'de sözleşmeye bağlandığını, 2023 yılından itibaren teslimatlara başlandığını söyledi.

ZAHA'nın, TCG Anadolu gemisinin de hizmete girmesiyle birlikte çıkarma harekatlarında Deniz Kuvvetleri ve deniz piyadelerinin kullanımına sunulan güç çarpanı olduğunu vurgulayan Balbay, "Dünyada çok az sayılı üreticiden biriyiz bu konuda, bunu gururla söylüyoruz. ZAHA, amfibik çıkartmanın etkili olması anlamında diğer unsurlarla birlikte görev yapabilen, kıyıya baskınlar ve kıyadaki tehditlerin bertarafı konusunda oldukça yetenekli bir çözüm." dedi.

Mevcutta ZAHA'nın üzerinde 12,7mm ve 40mm silah bulunduran çift silahlı bir silah sistemiyle envantere girdiğini anımsatan Balbay, şöyle konuştu:

"Bu silah sistemi Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını oldukça karşılayabilen, onlara atış üstünlüğü sağlayan bir silah sistemi. Yine yerli ve milli çözümlerle geliştirilmişti. Biz IDEF fuarında ZAHA Aracı'nın etkisini ve kıyı harekatındaki etkinliğini de arttırmak amacıyla ÇAKA AT ismini verdiğimiz, anti-tank özellikli silah sistemini de sunuyor olacağız. Bu silah sistemi 30mm yerli silahla birlikte iki adet anti-tank füzesi taşıyabiliyor ve füze güdüm sistemini içeriyor. Bu sayede amfibik çıkarma harekatında kısa ve orta menzilli anti-tank füzelerinde kullanımıyla düşman unsurların bertaraf edilmesi, kıyının emniyete alınması gibi konularda deniz piyadelerimize üstün özellik katacağını değerlendiriyoruz."

ZAHA'nın oldukça yüksek bir personel taşıma kabiliyetine sahip olduğuna, ayrıca silah taşıma kabiliyeti bulunduğuna işaret eden Balbay, "ZAHA'nın deniz performansı sürekli gerek tatbikatlarda gerekse de askeri eğitimlerde oldukça takdir ediliyor. Bundan sonraki süreçte başka kabiliyetler de eklenerek, üzerinde bahsettiğimiz gibi anti-tank özellikli ÇAKA AT silah sistemiyle birlikte bu anlamda kabiliyetinde üstün noktaya taşıyacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Denize kıyısı olan, özellikle Endonezya gibi Uzak Doğu ülkelerin ZAHA'ya oldukça ilgi gösterdiğini dile getiren Balbay, "Bu silah sistemiyle birlikte de ZAHA'nın yurt dışında pazarlanması ihtimali kuvvetleniyor. Şu anda görüşmelerimiz bu konuda devam ediyor. Belli ön anlaşmalar mevcut. Yakın bir zamanda inşallah hep birlikte yurt dışı ordularının envanterinde görmeye başlayacağız." açıklamasında bulundu.