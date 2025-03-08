Zaharova: AB Tehlikeli Jeopolitik Oyunlar Oynuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) yeniden silahlanmaya yönelik aldığı kararla tehlikeli jeopolitik oyunlar oynadığını savundu.

Zaharova, AB liderlerinin "Ukrayna ve savunma" konusunda gerçekleştirdiği olağanüstü zirve hakkında yazılı açıklama yaptı.

Zirvedeki tartışmalar ve sonuçların, ticaret ve ekonomik entegrasyon projesi olan AB'nin Rusya'ya "stratejik yenilgi" yaşatmaya yönelik askeri bir birliğe hızla dönüştüğünü gösterdiğini belirten Zaharova, "(Yeniden silahlanma kararı) Brüksel, kararlarının gerçek sonuçlarını görmezden gelerek tehlikeli jeopolitik oyunlar oynamaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, AB'nin barış yollarını aramak yerine Kiev'e askeri ve mali yardımı hızla artırma planlarını açıkladığını hatırlatarak, böylece kasıtlı olarak gerginliği körüklediğini ve diyalog ihtimalini geri plana ittiğini kaydetti.

Avrupa'nın hızla askerileştirilmesi ve yeniden silahlandırılmasının ilan edildiğini savunan Zaharova, "Gelecek nesil Avrupalıların borç esareti, Rus tehdidi hakkındaki söylentilerin ardına gizleniyor. Hukuki kapasitesinin ve gerçek askeri kabiliyetlerin bulunmayışı, NATO'nun tamamlayıcısı olan AB'nin stratejik özerkliği konusunda spekülasyonlara yol açıyor." ifadelerini kullandı.