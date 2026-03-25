Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zaharova: Kriz nükleer felakete yol açabilir

25.03.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Orta Doğu’daki krizin nükleer felakete neden olabileceğini ve müzakerelerin gerekli olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu'daki krizin nükleer felakete yol açabileceğini belirterek, "Müzakereler, ABD ile İsrail'in Orta Doğu'yu ve tüm dünyayı sürüklediği vahim krizden çıkmanın tek makul yolu." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran'la ilgili duruma değinen Zaharova, ABD'nin İran'a saldırıları örtbas etmek için nükleer programıyla ilgili müzakereleri kullandığının altını çizdi.

Zaharova, "Müzakerelerin savaş hazırlıklarını örtbas etmek için kullanılması, diplomasinin açıkça itibarsızlaştırılmasıdır. Durumun planlandığı gibi gelişmediği ortada. Müzakere etme yönündeki çağrılar, güçlerin yeniden gruplandırılması ve askeri planların düzeltilmesi için uygun koşulların yaratılması amacıyla yapılıyor olabilir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın İran'a yönelik yaklaşımında değişiklik olmadığını aktaran Zaharova, "Müzakereler, ABD ile İsrail'in Orta Doğu'yu ve tüm dünyayı sürüklediği vahim krizden çıkmanın tek makul yolu. Bu kriz, nükleer felakete yol açabilir. Rusya, şiddetin sonlandırılmasından, uzun vadeli, sürdürülebilir çözüm amacıyla diyaloğun başlatılmasından yana. Bu konuda destek sağlamaya hazırız." dedi.

Zaharova, İran'ın nükleer stoklarının akıbetine dair ise ne Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile anlaşmanın buna herhangi bir sınır koymadığını, İran'ın bu konuda kendisinin karar verme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

"İsrail Büyükelçisi'nin Rusya ile ilgili açıklamaları kabul edilemez"

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Oded Joseph'in, Rusya'yı İran konusunda tek taraflı yaklaşım sergilemekle suçladığını anımsatan Zaharova, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Zaharova, Rusya'nın çatışma tarafı olmadığına dikkati çekerek, "Durumla ilgili yaptığımız değerlendirmeler, ön yargılılara değil, gerçeklere ve samimi dış politika analizlerine dayalı. Büyükelçinin açıklamaları, dostluk bağlarının güçlenmesine katkıda bulunmuyor." diye konuştu.

"ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatı savaşa hazırlık"

Zaharova, ABD ile Güney Kore'nin 9-19 Mart'ta "Freedom Shield" ortak askeri tatbikatı düzenlemesine ilişkin, "Bu, savaşa açıkça hazırlıktan başka bir şey değil. Washington ve Seul'un bu tür askeri faaliyetleri, gerginlik seviyesinin düşürülmesine katkıda bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Amerikan tarafıyla temaslarda, istihbarat bilgilerinin Ukrayna'yla paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu sürekli vurguladığını kaydeden Zaharova, Ukrayna ordusunun bu bilgiler sayesinde Rus topraklarındaki sivil unsurlara Batı üretimli silahlarla saldırılar düzenlediğini söyledi.

Fransız Donanmasının, Akdeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğundan şüphe edilen "Deyna" isimli gemiyi durdurmasını değerlendiren Zaharova, "Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu tür eylemleri kabul edilemez ve 1982 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı." dedi.

Sözcü Zaharova, seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için elindeki tüm siyasi, hukuki ve diğer araçları kullanacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, İsrail, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 19:44:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.