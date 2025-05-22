Zakkumların Pembe Şöleni

Dağ yamaçlarında tablo gibi görsel şölen: Pembe tonlar doğayı kapladı

Adana'da dağ yamaçlarını saran zehirli olduğu bilinen Zakkum ağaçlarının pembe tonlarındaki çiçekleri görsel şölen sunmaya başladı

ADANA - Adana'da her yıl mevsimin bu zamanlarında dağ yamaçlarını saran zehirli olduğu bilinen Zakkum ağaçlarının pembe tonlarındaki çiçekleri görsel şölen sunmaya başladı.

Zehirli olması nedeniyle "ölüm çiçeği" olarak bilinen ve kıraç arazilerde gösterdiği hızlı yayılım ile dağları pembe rengi ile saran zakkum çiçekleri açtı. Kozan ilçesine bağlı Memili Mahallesi'nin dağ yamaçları başta olmak üzere bir çok bölge pembe ve yeşilin tonlarıyla kaplandı. Ortaya çıkan görsel şölen fotoğraf tutkunları başta olmak üzere doğayı seven herkesi bölgeye çekmeye başladı.

Doğada pembe zakkumların görselliği ile keyifli bir gün geçirdiklerini ifade eden Filiz Sakin "Her ne kadar zehirli zakkum denilse de tıbbı alanda kullanılan bir bitki. Bu yıl biraz geç açtı. İlaç sanayinde kullanılan bir bitki aslında. Soğuk havalardan sonra bu manzara bizleri mutlu etti" dedi.

Öte yandan doğadaki pembe şölen havadan drone ile görüntülendi.