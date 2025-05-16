Zamansız Dokunuşlar Defilesi Van'da - Son Dakika
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Zamansız Dokunuşlar Defilesi Van'da

Zamansız Dokunuşlar Defilesi Van\'da

Van Olgunlaşma Enstitüsü, tarihi kilim motifleriyle tasarlanan kıyafetleri defileyle tanıttı.

16.05.2025 00:47
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Van Olgunlaşma Enstitüsünce tarihi ve geleneksel kilim motifleri kullanılarak hazırlanan kıyafet ve gümüş takılar, "Zamansız Dokunuşlar Motiflerin Dili" isimli defileyle tanıtıldı.

Edremit ilçesinde Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi'nde düzenlenen defile, kentin tarihi yapılarını yansıtan sinevizyon gösterimiyle başladı.

Daha sonra Van Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tasarlanan tarihi ve geleneksel kilim motiflerinin işlendiği kadın kıyafetleri ve savatlı gümüş takı koleksiyonları defileyle tanıtıldı.

İlgi gören defilenin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Van'da düzenlenen her etkinliğin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

3 temel meseleyi gündemlerinde tuttuklarını belirten Mete, "Birincisi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Model aslında eğitim sistemimizde yeni bir bakış açısını ortaya koyan, eğitim sistemimizin felsefesini de anlatan yeni bir model. İkincisi, mesleki eğitimle alakalı olan. Mesleki eğitimin tabana yaygınlaştırılmasıyla alakalı olan bir çalışma. Üçüncüsü ise Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesiyle birlikte bizim de aile konusunda yaptığımız çalışmalardır." dedi.

Aileyi merkeze alan ve aileyle birlikte okulu ve öğrenciyi hatta bütün ekosistemi içine alan bir çalışmayı hep birlikte yürütme gayreti içinde olduklarını dile getiren Mete, şunları ifade etti:

"Van hem kadim hem de Serhat şehridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ev sahipliği yaparken elde ettiği birikimi ve kültürel mirası da nesiller boyu aktarabilirmiş bir şehirdir. Bu kapsamda düzenlenen defileyle kültürel mirasın yaşandığını görüyoruz."

Kentin kültürel değerlerini yaşatmak ve nesilden nesile aktarmak için çaba gösterdiklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da "Yöremizin kültürel değerlerini ülkemize ve dünyaya tanıtmak bizim görevimiz. Bu görevi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Van Olgunlaşma Enstitüsü en iyi şekilde icra etmektedir." diye konuştu.

Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran da "Anadolu'nun binlerce yıllık mirasını taşıyan kilim motiflerini, modern zamanın estetiğiyle buluştuğu bir yolculuğa çıkacağız. Her motif geçmişten gelen bir hikayedir. Koleksiyonumuzda yer alan her tasarım ustalarımızın sabırla dokuduğu, sanatçılarımızın ruhuyla işlediği motiflerden doğdu. Geçmişten devraldığımız değerleri geleceğe aktarırken kadim mirasımızı modern dünya ile buluşturmayı görev bildik." dedi.

Programa, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Nazan Suna Alpural, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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