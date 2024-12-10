Zamansız Yaşamlar Sergisi Açıldı

Güncel

Hattusha Art'ın hazırladığı, ressam Feyyaz İnanç ve Nedret Yaşar'ın eserlerinden oluşan "Zamansız Yaşamlar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Deniz Müzesi Çaka Bey Sergi Salonu'nda ziyarete açılan sergide, gerçek dışı figüratif tarz eserlere yer verildi.

İki sanatçının farklı dünyalarını yansıtan serginin, zaman ve mekan kavramları üzerine kurulu ortak bir söylem oluşturması hedefleniyor.

Feyyaz İnanç sergideki eserleriyle zaman ve mekanın insan üzerindeki etkisine, Nedret Yaşar ise insanın dünyaya yabancılaşmasına ve iletişimsizlik sorununa dikkati çekiyor.

"Serginin ana teması empati"

AA muhabirine açıklamada bulunan Yaşar, kendisi için serginin, bir noktadan başka bir noktaya gelmek gibi bir süreç olduğunu belirterek, "Bir heyecan da yaşıyoruz. Kendimizi sorgulama, bir anlamda anlamaya çalıştığımız bir süreç oluyor. Serginin ana teması benim için empatidir. Kendimi ve çevremi sorgulama anlamı taşıyor. Bu sorgulamayla birlikte aslında içsel bir yolculuk yaparak oradan tekrar geriye dönüp çevremizle bir karşılaşma ve sorgulama sürecine giriyoruz." dedi.

Resimlerinde insanlık tarihinde var olan konuları işlediğini aktaran Yaşar, "İzleyiciler bu sergide insan olmanın öz değeriyle karşılaşacak. Benim aradığım kavramlar bunlar. Ayrıca insana dair imgelerle de karşılaşacaklar. Umarım karşılaştıkları imgelerle onlar da bir sorgulama süreci yaşayabilir." diye konuştu.

Sergi, 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.