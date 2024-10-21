Zambiya'da 3 Anayasa Mahkemesi Yargıcı Görevden Alındı

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CAPE Güney Afrika ülkesi Zambiya'da Anayasa Mahkemesi üyesi 3 yargıç, Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema tarafından görevden alındı.

Zambiya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi üyesi Mungeni Mulenga, Annie Sitali ve Palan Mulonda'nın, siyasi emellerle yargıya müdahale ettikleri gerekçesiyle, Cumhurbaşkanı Hichilema tarafından görevden alındıkları duyuruldu.

Açıklamada, Hichilema'nın, bu kararı Yargısal Şikayetler Komisyonunun (JCC) tavsiyesine uyarak ve anayasal yetkisini kullanarak aldığı bildirildi.

Görevden alınan Anayasa Mahkemesi üyeleri, 2016 ve 2021 genel seçimlerinde eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu lehine yargıya müdahale ettikleri suçlamasıyla geçen ay açığa alınmıştı.

Mulenga, Sitali ve Mulonda, 2016 genel seçimlerinde Lungu karşısında kaybeden Hichilema'nın seçim sonuçlarına itirazına yönelik talebini reddeden ve 2021 genel seçimlerinde Lungu'nun 3. kez cumhurbaşkanlığı için yarışmasının önüne açan kararı alan mahkeme heyetinde yer almıştı.

Hichilema, 2021 seçimlerinde en büyük rakibi Lungu karşısında oyların yüzde 59'dan fazlasını alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.