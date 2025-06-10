Zambiya'da Altın Madeni Protestosu: 110 Gözaltı

Zambiya'da bir altın madeninin kapatılması nedeniyle düzenlenen protestolarda polisle çatışan 110 kişi gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, gerekli belgeleri tamamlama sürecinde olan bir yatırımcıya ait olan maden sahası güvenlik görevlileri tarafından mühürlendi.

Mühürlenmenin ardından yasa dışı çalışan madenciler tarafından düzenlenen protestolarda, polislerle eylemciler arasında çatışma çıktı.

Polis yetkilileri eylemcilerin ayrıca çimento torbaları taşıyan bir kamyonu yağmaladığını ve yerel idari ofisleri tahrip ettiğini açıkladı.

Polis sözcüsü Rae Hamoonga, birkaç memurun yaralandığını ve araçların hasar gördüğünü belirterek, "Polisin durumu sakinleştirme çabalarına rağmen, protestocular memurlara ve polis araçlarına taş attı." dedi.

Olayla ilgili olarak 110 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Hamoonga, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.