Zambiya'da Seçim Sayımı Durdu - Son Dakika
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Zambiya'da Seçim Sayımı Durdu

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Zambiya'da seçim sonrası yaşanan şiddet ve oy pusulalarının çalınması nedeniyle oy sayımı durduruldu.

CAPE Zambiya'da dün düzenlenen genel seçimlerin ardından yaşanan şiddet olayları ve oy pusulalarının çalındığına ilişkin haberler nedeniyle oy sayımının ülke genelinde durdurulduğu bildirildi.

Zambiya Seçim Komisyonu (ECZ) Başkanı Mwangala Zaloumis, yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde oyların sayılması ve sonuçların açıklanması sırasında şiddet olayları yaşandığına ilişkin haberler aldıklarını belirtti.

Şiddetin seçim görevlilerini hedef aldığını kaydeden Zaloumis, bazı olaylarda sandıklardaki işaretlenmiş oy pusulalarının çalındığını ifade etti.

Zaloumis, mevcut güvenlik durumu ve devam eden şiddet tehditleri nedeniyle sayım ve sonuçların açıklanmasının ülke genelinde derhal durdurulduğunu belirterek, kararın 24 saat içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçimlerden "cesaret verici sonuçlar" aldıklarını kaydederek, halka resmi sonuçlar açıklanana kadar sakin ve sabırlı olmaları çağrısında bulundu.

Hichilema'nın en güçlü rakibi olan muhalefetteki Tonse İttifakı'nın lideri Brian Mundubile ise herhangi bir resmi veri sunmadan seçimi kazandıklarını öne sürdü.

Mundubile, sonuçların açıklanmasındaki gecikmenin seçim sürecine müdahale veya manipülasyon için fırsat oluşturabileceğini savundu.

Brian Mundubile, resmi sonuçların derhal açıklanmasını istedi.

ECZ henüz cumhurbaşkanı seçimine ilişkin resmi sonuç açıklamazken, yerel basında yer alan haberlere göre bazı seçim bölgelerinden ön sonuçlar kamuoyuna yansıdı.

Zambiya'da 13 Ağustos'ta düzenlenen cumhurbaşkanı, parlamento ve yerel yönetim seçimlerinde yaklaşık 8,8 milyon kayıtlı seçmen sandık başına gitmişti.

Kesin sonuçların 17 Ağustos Pazartesi açıklanması beklenirken, oy sayımının durdurulmasının bu takvimi etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Zambiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zambiya'da Seçim Sayımı Durdu - Son Dakika

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